Редакция издания Forbes обращает внимание на то, что мощное и стремительное наступление российских захватчиков в Украине подходит к концу. Однако конфронтация, начатая президентом США Дональдом Трампом с Украиной, может сыграть на руку РФ.

Трамп может повлиять на ситуацию на фронте

Как сообщил недавно главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, только в течение прошлого месяца в районе Покровска было "нейтрализовано" около 15 тысяч солдат РФ.

Что касается потерь Сил обороны Украины на этом участке фронта, то они значительно меньше.

Что важно понимать, только на Покровском направлении было уничтожено, повреждено или захвачено 2300 единиц российской техники, в то время как украинские потери составили всего 700 единиц.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Это указывает на соотношение более трех к одному в пользу Украины.

Понятно, что наступление армии РФ не может продолжаться вечно — особенно с такими безумными потерями — оно уже начало постепенно захлебываться.

Однако, как предупреждают аналитики, все может испортить президент США.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский отверг попытку Трампа получить от Украины до 500 миллиардов долларов в виде природных ресурсов, администрация Трампа начала угрожать прекратить доступ Украины к спутниковой связи Starlink. Эта система критически важна для координации военных подразделений и управления дронами. Поделиться

Сложно даже спрогнозировать, с какими вызовами на фронте столкнется Украина, если останется без одного из главных своих преимуществ.