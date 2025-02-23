Нейтральная Швейцария готова ввести своих военных в Украину

Швейцария может присоединиться к предстоящей миротворческой миссии в Украине и отправить на ее защиту около 200 своих солдат. Однако для этого потребуется соответствующий запрос ООН и согласие правительства.

Швейцария готова поспособствовать защите Украины от России

С заявлением на этот счет выступил главнокомандующий вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли.

По его словам, дискуссии о введении миротворцев в Украину являются сугубо гипотетическими, поскольку до сих пор неясно, как именно завершится захватническая война, которую ведет Россия.

Мира еще нет, и не было никакого запроса со стороны ООН, — подчеркнул Зюссли. Поделиться

Тем не менее, он четко дал понять, что Швейцария готова направить "около 200 солдат в течение 9-12 месяцев", если сформируются условия для этого.

Главнокомандующий отметил, что официальное решение будут принимать правительство и парламент, если ООН все же отправит запрос.

Что важно понимать, нейтральная Швейцария является участницей нескольких миротворческих миссий в разных уголках мира, крупнейшая из которых — в Косово, где ее солдаты поддерживают силы НАТО (KFOR).