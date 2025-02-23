Нейтральная Швейцария готова ввести своих военных в Украину

Швейцария может присоединиться к предстоящей миротворческой миссии в Украине и отправить на ее защиту около 200 своих солдат. Однако для этого потребуется соответствующий запрос ООН и согласие правительства.
Главные тезисы
- Швейцария подтвердила готовность отправить военных, если сформируются условия.
- Окончательное решение об участии Швейцарии в миротворческой миссии будет зависеть от правительства и парламента.
Швейцария готова поспособствовать защите Украины от России
С заявлением на этот счет выступил главнокомандующий вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли.
По его словам, дискуссии о введении миротворцев в Украину являются сугубо гипотетическими, поскольку до сих пор неясно, как именно завершится захватническая война, которую ведет Россия.
Тем не менее, он четко дал понять, что Швейцария готова направить "около 200 солдат в течение 9-12 месяцев", если сформируются условия для этого.
Главнокомандующий отметил, что официальное решение будут принимать правительство и парламент, если ООН все же отправит запрос.
Что важно понимать, нейтральная Швейцария является участницей нескольких миротворческих миссий в разных уголках мира, крупнейшая из которых — в Косово, где ее солдаты поддерживают силы НАТО (KFOR).
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-