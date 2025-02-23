"Експеримент провалився". Орбан грозиться вирішувати долю України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Експеримент провалився". Орбан грозиться вирішувати долю України

Орбан
Джерело:  online.ua

Очільник угорського уряду Віктор Орбан, який є проросійським політиком, почав цинічно стверджувати, що долю членства України в ЄС вирішуватиме він та його команда.

Головні тези:

  • Орбан вважає, що війна Росії проти України незабаром закінчиться.
  • Попри це, він продовжує виправдовувати агресора та усі його злочини.

Орбан виступив з низкою нових скандальних заяв

На переконання поплічника Путіна, війна, яку Росія веде проти України, наближається до свого завершення, тому, мовляв, потрібно вирішувати, що буде відбуватися після неї.

Орбан також вкотре спробував виправдати повномасштабне вторгнення РФ, а також геноцид росіянами українського народу.

Чому європейські та американські ліберали вважали, що росіяни будуть стояти осторонь, досі залишається загадкою. Зрозуміло лише, що експеримент провалився. Україна, або те, що від неї залишилося, знову стане буферною зоною. Вона не буде членом НАТО, — цинічно збрехав Віктор Орбан.

На цьому тлі поплічник російського диктатора вкотре вирішив обговорити питання членства України в ЄС.

Він безсоромно збрехав, що тут доля України залежатиме від Угорщини.

Всупереч волі Угорщині та угорців Україна ніколи не буде членом Європейського Союзу. Вступ України знищить угорських фермерів, і не тільки їх, але й усю угорську національну економіку.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

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