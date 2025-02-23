Очільник угорського уряду Віктор Орбан, який є проросійським політиком, почав цинічно стверджувати, що долю членства України в ЄС вирішуватиме він та його команда.

Орбан виступив з низкою нових скандальних заяв

На переконання поплічника Путіна, війна, яку Росія веде проти України, наближається до свого завершення, тому, мовляв, потрібно вирішувати, що буде відбуватися після неї.

Орбан також вкотре спробував виправдати повномасштабне вторгнення РФ, а також геноцид росіянами українського народу.

Чому європейські та американські ліберали вважали, що росіяни будуть стояти осторонь, досі залишається загадкою. Зрозуміло лише, що експеримент провалився. Україна, або те, що від неї залишилося, знову стане буферною зоною. Вона не буде членом НАТО, — цинічно збрехав Віктор Орбан. Поширити

На цьому тлі поплічник російського диктатора вкотре вирішив обговорити питання членства України в ЄС.

Він безсоромно збрехав, що тут доля України залежатиме від Угорщини.