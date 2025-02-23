"Эксперимент провалился". Орбан грозится решать судьбу Украины

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, являющийся пророссийским политиком, начал цинично утверждать, что судьбу членства Украины в ЕС будет решать он и его команда.
Главные тезисы
- Орбан считает, что война России против Украины скоро закончится.
- Несмотря на это, он продолжает оправдывать агрессора и его преступления.
Орбан выступил с рядом новых скандальных заявлений
По убеждению приспешника Путина, война, которую Россия ведет против Украины, близится к своему завершению, поэтому, мол, нужно решать, что будет происходить после нее.
Орбан также попытался оправдать полномасштабное вторжение РФ, а также геноцид россиянами украинского народа.
На этом фоне приспешник российского диктатора в очередной раз решил обсудить вопросы членства Украины в ЕС.
Он беззастенчиво соврал, что здесь судьба Украины будет зависеть от Венгрии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-