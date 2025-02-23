"Эксперимент провалился". Орбан грозится решать судьбу Украины

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, являющийся пророссийским политиком, начал цинично утверждать, что судьбу членства Украины в ЕС будет решать он и его команда.

Орбан выступил с рядом новых скандальных заявлений

По убеждению приспешника Путина, война, которую Россия ведет против Украины, близится к своему завершению, поэтому, мол, нужно решать, что будет происходить после нее.

Орбан также попытался оправдать полномасштабное вторжение РФ, а также геноцид россиянами украинского народа.

Почему европейские и американские либералы считали, что россияне будут стоять в стороне, до сих пор остается загадкой. Понятно, что эксперимент провалился. Украина или то, что от нее осталось, снова станет буферной зоной. Она не будет членом НАТО, — цинично солгал Виктор Орбан. Поделиться

На этом фоне приспешник российского диктатора в очередной раз решил обсудить вопросы членства Украины в ЕС.

Он беззастенчиво соврал, что здесь судьба Украины будет зависеть от Венгрии.