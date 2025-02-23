"Эксперимент провалился". Орбан грозится решать судьбу Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Эксперимент провалился". Орбан грозится решать судьбу Украины

Орбан
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Источник:  online.ua

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, являющийся пророссийским политиком, начал цинично утверждать, что судьбу членства Украины в ЕС будет решать он и его команда.

Главные тезисы

  • Орбан считает, что война России против Украины скоро закончится.
  • Несмотря на это, он продолжает оправдывать агрессора и его преступления.

Орбан выступил с рядом новых скандальных заявлений

По убеждению приспешника Путина, война, которую Россия ведет против Украины, близится к своему завершению, поэтому, мол, нужно решать, что будет происходить после нее.

Орбан также попытался оправдать полномасштабное вторжение РФ, а также геноцид россиянами украинского народа.

Почему европейские и американские либералы считали, что россияне будут стоять в стороне, до сих пор остается загадкой. Понятно, что эксперимент провалился. Украина или то, что от нее осталось, снова станет буферной зоной. Она не будет членом НАТО, — цинично солгал Виктор Орбан.

На этом фоне приспешник российского диктатора в очередной раз решил обсудить вопросы членства Украины в ЕС.

Он беззастенчиво соврал, что здесь судьба Украины будет зависеть от Венгрии.

Вопреки воле Венгрии и венгров, Украина никогда не будет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожит венгерских фермеров и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

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