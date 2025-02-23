Трамп выбрал только один способ для завершения войны

По словам польского лидера Анджея Дуды, новый президент США Дональд Трамп рассматривает только один вариант завершения войны России против Украины – переговоры.
Главные тезисы
- Польский лидер Анджеи Дуда утверждает, что без американской поддержки Украина не сможет выстоять во время войны.
- В ходе встречи между Дудой и Трампом также обсуждались вопросы безопасности Польши и польско-американских отношений.
Трамп не верит в военную победу Украины или РФ
Детали встречи Анджея Дуды и Дональда Трампа раскрыла пресс-служба Канцелярии президента Польши.
В официальном заявлении речь идет о том, что встреча глав государств, которая состоялась в США 22 февраля, касалась сразу нескольких тем:
безопасности Польши;
польско-американских отношений,
усиление американского присутствия в стране — как военного, так и экономического.
Кроме того, польский лидер после встречи с президентом США начал утверждать, что без американской поддержки Украина не переживет войну.
Он также добавил, что "как-то эту войну нужно закончить".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-