Трамп выбрал только один способ для завершения войны
Категория
Украина
Дата публикации

Трамп выбрал только один способ для завершения войны

Трамп
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Источник:  online.ua

По словам польского лидера Анджея Дуды, новый президент США Дональд Трамп рассматривает только один вариант завершения войны России против Украины – переговоры.

Главные тезисы

  • Польский лидер Анджеи Дуда утверждает, что без американской поддержки Украина не сможет выстоять во время войны.
  • В ходе встречи между Дудой и Трампом также обсуждались вопросы безопасности Польши и польско-американских отношений.

Трамп не верит в военную победу Украины или РФ

Детали встречи Анджея Дуды и Дональда Трампа раскрыла пресс-служба Канцелярии президента Польши.

В официальном заявлении речь идет о том, что встреча глав государств, которая состоялась в США 22 февраля, касалась сразу нескольких тем:

  • безопасности Польши;

  • польско-американских отношений,

  • усиление американского присутствия в стране — как военного, так и экономического.

Относительно Украины, я разговаривал тет-а-тет с президентом Дональдом Трампом, где он рассказал мне, какая его повестка дня — в очень коротких словах. Он сказал, что должен вести переговоры. И здесь нет другого варианта, потому что это единственный способ окончить войну.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

Кроме того, польский лидер после встречи с президентом США начал утверждать, что без американской поддержки Украина не переживет войну.

Он также добавил, что "как-то эту войну нужно закончить".

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