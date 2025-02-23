Трамп выбрал только один способ для завершения войны

Относительно Украины, я разговаривал тет-а-тет с президентом Дональдом Трампом, где он рассказал мне, какая его повестка дня — в очень коротких словах. Он сказал, что должен вести переговоры. И здесь нет другого варианта, потому что это единственный способ окончить войну.