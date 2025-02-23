Трамп, Макрон и Стармер проведут тайные переговоры касательно Украины

Французский и британский лидеры Эммануэль Макрон и Кир Стармер сделают все возможное, чтобы президент США Дональд Трамп согласился на ограниченную военную роль Штатов в миротворческой миссии в Украине.

Что известно о переговорах Трампа, Макрона и Стармера

Что важно понимать, план Лондона и Парижа по миротворческому контингенту в Украине предполагает развертывание до 30 тысяч европейских войск.

Однако лидеры Франции и Британии считают, что он может быть успешным только в случае привлечения американских миротворцев.

Макрон и Стармер считают, что именно британские и французские войска вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами составят основу так называемых сил сдерживания.

Они не будут развернуты вдоль линии фронта в Украине, а скорее будут защищать жизненно важную инфраструктуру, города и порты, в том числе в Черном море. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня. Поделиться

Вскоре Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Кир Стармер проведут переговоры в Белом доме, чтобы обсудить все важные нюансы такого решения.