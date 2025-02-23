Трамп, Макрон и Стармер проведут тайные переговоры касательно Украины

Французский и британский лидеры Эммануэль Макрон и Кир Стармер сделают все возможное, чтобы президент США Дональд Трамп согласился на ограниченную военную роль Штатов в миротворческой миссии в Украине.
Главные тезисы
- План Британии и Франции предусматривает развертывание до 30 тысяч европейских войск и американских миротворцев.
- Миссия этих сил будет заключаться в защите жизненно важной инфраструктуры Украины.
Что известно о переговорах Трампа, Макрона и Стармера
Что важно понимать, план Лондона и Парижа по миротворческому контингенту в Украине предполагает развертывание до 30 тысяч европейских войск.
Однако лидеры Франции и Британии считают, что он может быть успешным только в случае привлечения американских миротворцев.
Макрон и Стармер считают, что именно британские и французские войска вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами составят основу так называемых сил сдерживания.
Вскоре Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Кир Стармер проведут переговоры в Белом доме, чтобы обсудить все важные нюансы такого решения.
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