Трамп, Макрон и Стармер проведут тайные переговоры касательно Украины
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Трамп, Макрон и Стармер проведут тайные переговоры касательно Украины

Что известно о переговорах Трампа, Макрона и Стармера
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Источник:  The Wall Street Journal

Французский и британский лидеры Эммануэль Макрон и Кир Стармер сделают все возможное, чтобы президент США Дональд Трамп согласился на ограниченную военную роль Штатов в миротворческой миссии в Украине.

Главные тезисы

  • План Британии и Франции предусматривает развертывание до 30 тысяч европейских войск и американских миротворцев.
  • Миссия этих сил будет заключаться в защите жизненно важной инфраструктуры Украины.

Что известно о переговорах Трампа, Макрона и Стармера

Что важно понимать, план Лондона и Парижа по миротворческому контингенту в Украине предполагает развертывание до 30 тысяч европейских войск.

Однако лидеры Франции и Британии считают, что он может быть успешным только в случае привлечения американских миротворцев.

Макрон и Стармер считают, что именно британские и французские войска вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами составят основу так называемых сил сдерживания.

Они не будут развернуты вдоль линии фронта в Украине, а скорее будут защищать жизненно важную инфраструктуру, города и порты, в том числе в Черном море. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня.

Вскоре Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Кир Стармер проведут переговоры в Белом доме, чтобы обсудить все важные нюансы такого решения.

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