Трамп, Макрон і Стармер проведуть таємні перемовини щодо України
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Трамп, Макрон і Стармер проведуть таємні перемовини щодо України

Макрон і Стармер
Джерело:  The Wall Street Journal

Французький та британський лідери Еммануель Макрон та Кір Стармер зроблять все можливе, щоб президент США Дональд Трамп погодився на обмежену військову роль Штатів у миротворчій місії в Україні.

Головні тези:

  • План Британії та Франції передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ та американських миротворців.
  • Місія цих сил буде полягати в захисті життєво важливої інфраструктури України.

Що відомо про переговори Трампа, Макрона та Стармера

Що важливо розуміти, план Лондона та Парижа щодо миротворчого контингенту в Україні передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ.

Однак лідери Франції та Британії вважають, що він може мати успіх лише у разі залучення американських миротворців.

Макрон та Стармер вважають, що саме британські та французькі війська разом з військово-морськими і військово-повітряними силами складуть основу так званих сил стримування.

Вони не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту в Україні, а скоріше матимуть завдання захищати життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, в тому числі в Чорному морі. Безпілотники і супутники будуть стежити за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.

Уже незабаром Дональд Трамп, Еммануель Макрон та Кір Стармер проведуть переговори у Білому домі, щоб обговорити усі важливі нюанси такого рішення.

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