Трамп, Макрон і Стармер проведуть таємні перемовини щодо України

Французький та британський лідери Еммануель Макрон та Кір Стармер зроблять все можливе, щоб президент США Дональд Трамп погодився на обмежену військову роль Штатів у миротворчій місії в Україні.
Головні тези:
- План Британії та Франції передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ та американських миротворців.
- Місія цих сил буде полягати в захисті життєво важливої інфраструктури України.
Що відомо про переговори Трампа, Макрона та Стармера
Що важливо розуміти, план Лондона та Парижа щодо миротворчого контингенту в Україні передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ.
Однак лідери Франції та Британії вважають, що він може мати успіх лише у разі залучення американських миротворців.
Макрон та Стармер вважають, що саме британські та французькі війська разом з військово-морськими і військово-повітряними силами складуть основу так званих сил стримування.
Уже незабаром Дональд Трамп, Еммануель Макрон та Кір Стармер проведуть переговори у Білому домі, щоб обговорити усі важливі нюанси такого рішення.
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