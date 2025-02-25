ЕС предложил Украине свое соглашение о полезных ископаемых

Официальный Брюссель предлагает Киеву взаимовыгодное соглашение касательно украинских критических минералов. С таким заявлением выступил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.
Главные тезисы
- 21 из 30 критически важных материалов Украина может предоставлять Европе.
- Президент США Дональд Трамп готов подписать с Украиной соглашение об использовании полезных ископаемых.
Что известно о новом предложении ЕС для Украины
Сежурне впервые предложил указанное соглашение во время своего визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен 24 февраля.
По его словам, 21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.
Что важно понимать, разнообразие и богатство украинских полезных ископаемых — речь идет о марганце, титане, графите и литие — стали темой сложных переговоров между Белым домом и Банковой.
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают "возврата своих денег" за помощь в защите Украины от российского вторжения.
Президент США утверждает, что готов "на этой или на следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.
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