ЕС предложил Украине свое соглашение о полезных ископаемых

Что известно о новом предложении ЕС для Украины

Сежурне впервые предложил указанное соглашение во время своего визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен 24 февраля.

По его словам, 21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.

Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным. Стефан Сежурное Еврокомиссар по промышленной стратегии

Что важно понимать, разнообразие и богатство украинских полезных ископаемых — речь идет о марганце, титане, графите и литие — стали темой сложных переговоров между Белым домом и Банковой.

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают "возврата своих денег" за помощь в защите Украины от российского вторжения.

Президент США утверждает, что готов "на этой или на следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.