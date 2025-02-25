ЄC запропонував Україні свою угоду щодо корисних копалин
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄC запропонував Україні свою угоду щодо корисних копалин

Сежурне
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Джерело:  AFP

Офіційний Брюссель пропонує Києву взаємовигідну угоду щодо українських критичних мінералів. З такою заявою виступив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне.

Головні тези:

  • 21 з 30 критично важливих матеріалів Україна може надавати Європі.
  • Президент США Дональд Трамп готовий підписати з Україною угоду щодо використання корисних копалин.

Що відомо про нову пропозицію ЄС для України

Сежурне уперше запропонував вказану угоду під час свого візиту до Києва разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 24 лютого.

За його словами, 21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства.

Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною.

Стефан Сежурне

Стефан Сежурне

Єврокомісар з питань промислової стратегії

Що важливо розуміти, різноманітність та багатство українських корисних копалин — йдеться про марганець, титан, графіт і літій — стали темою складних переговорів між Білим домом та Банковою.

Американський лідер Дональд Трамп наполягає на тому, що США заслуговують на "повернення своїх грошей" за допомогу в захисті України від російського вторгнення.

Президент США стверджує, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.

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