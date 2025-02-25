Когда наступит перемирие в войне — прогноз Макрона
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Когда наступит перемирие в войне — прогноз Макрона

Макрон
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Источник:  Fox News

По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, в ближайшие недели есть шанс договориться о перемирии в войне России против Украины. Он также подчеркнул, что это лишь предпосылка для полноценных переговоров о мире.

Главные тезисы

  • Предпосылкой для полноценных переговоров о мире считается заключение перемирия.
  • Макрон считает, что возвращение Трампа в Белый дом меняет правила игры и возможности взаимодействия с Россией.

Макрон оценил перспективы для перемирия

Журналист поинтересовался у президента Франции, разделяет ли он прогнозы Дональда Трампа о возможности завершения войны в ближайшие недели.

Я надеюсь. И думаю, каждый помнит обо всех потерях и о том, что проходит украинский народ последние три года, и они защищают свою территорию и суверенитет.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Как считает французский лидер, возвращение Трампа в Белый дом меняет правила игры, а также способности США к сдерживанию позволяют взаимодействию с Россией.

Поэтому я думаю, это (перемирие) возможно в обозримом будущем, — считает глава республики.

Несмотря на это, Макрон признался, что его все же смущает столь стремительное развитие событий.

Меня беспокоит то, что мы должны двигаться быстро и нам нужно прекратить огонь, который можно оценить и проверить, а также полноценные переговоры, — подчеркнул президент Франции.

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