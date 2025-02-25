Когда наступит перемирие в войне — прогноз Макрона

По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, в ближайшие недели есть шанс договориться о перемирии в войне России против Украины. Он также подчеркнул, что это лишь предпосылка для полноценных переговоров о мире.
Главные тезисы
- Предпосылкой для полноценных переговоров о мире считается заключение перемирия.
- Макрон считает, что возвращение Трампа в Белый дом меняет правила игры и возможности взаимодействия с Россией.
Макрон оценил перспективы для перемирия
Журналист поинтересовался у президента Франции, разделяет ли он прогнозы Дональда Трампа о возможности завершения войны в ближайшие недели.
Как считает французский лидер, возвращение Трампа в Белый дом меняет правила игры, а также способности США к сдерживанию позволяют взаимодействию с Россией.
Несмотря на это, Макрон признался, что его все же смущает столь стремительное развитие событий.
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