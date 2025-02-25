Когда наступит перемирие в войне — прогноз Макрона

По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, в ближайшие недели есть шанс договориться о перемирии в войне России против Украины. Он также подчеркнул, что это лишь предпосылка для полноценных переговоров о мире.

Макрон оценил перспективы для перемирия

Журналист поинтересовался у президента Франции, разделяет ли он прогнозы Дональда Трампа о возможности завершения войны в ближайшие недели.

Я надеюсь. И думаю, каждый помнит обо всех потерях и о том, что проходит украинский народ последние три года, и они защищают свою территорию и суверенитет. Эммануэль Макрон Президент Франции

Как считает французский лидер, возвращение Трампа в Белый дом меняет правила игры, а также способности США к сдерживанию позволяют взаимодействию с Россией.

Поэтому я думаю, это (перемирие) возможно в обозримом будущем, — считает глава республики. Поделиться

Несмотря на это, Макрон признался, что его все же смущает столь стремительное развитие событий.