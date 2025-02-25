Коли настане перемир’я у війні — прогноз Макрона

На переконання французького лідера Еммануеля Макрона, найближчими тижнями є шанс домовитися про перемир’я у війні Росії проти України. Він також наголосив, що це лише передумова для повноцінних переговорів про мир.

Макрон оцінив перспективи для перемир’я

Журналіст поцікавився у президента Франції, чи поділяє він прогнози Дональда Трампа щодо можливості завершення війни у найближчі тижні.

Я сподіваюся. І думаю, кожен пам’ятає про всі втрати і те, через, що проходить український народ останні три роки і вони лише захищають свою територію і суверенітет. Еммануель Макрон Президент Франції

Як вважає французький лідер, повернення Трампа у Білий дім змінює правила гри, а також здатності США до стримування дають можливість взаємодії з Росією.

Тому я гадаю, це (перемир’я) можливе в осяжному майбутньому, — вважає глава республіки. Поширити

Попри це, Макрон зізнався, що його все ж бентежить такий стрімкий розвиток подій.