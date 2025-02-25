Коли настане перемир’я у війні — прогноз Макрона

На переконання французького лідера Еммануеля Макрона, найближчими тижнями є шанс домовитися про перемир’я у війні Росії проти України. Він також наголосив, що це лише передумова для повноцінних переговорів про мир.
Головні тези:
- Передумовою для повноцінних переговорів про мир вважається укладення перемир'я.
- Макрон вважає, що повернення Трампа у Білий дім змінює правила гри та можливості взаємодії з Росією.
Макрон оцінив перспективи для перемир’я
Журналіст поцікавився у президента Франції, чи поділяє він прогнози Дональда Трампа щодо можливості завершення війни у найближчі тижні.
Як вважає французький лідер, повернення Трампа у Білий дім змінює правила гри, а також здатності США до стримування дають можливість взаємодії з Росією.
Попри це, Макрон зізнався, що його все ж бентежить такий стрімкий розвиток подій.
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