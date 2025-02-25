Введення миротворців в Україну. Європа назвала чітку умову
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Політика
Дата публікації

Введення миротворців в Україну. Європа назвала чітку умову

армія Франції
Джерело:  Fox News

Більшість країн Європи готові долучитися до забезпечення мирного договору між Україною і РФ своїми миротворчими силами. Однак у ЄС є одна важлива вимога — підтримка США у цьому питанні.

Головні тези:

  • Європа хоче отримати гарантії від США у разі порушення Росією умов договору.
  • Еммануель Макрон підтвердив готовність багатьох країн ЄС та НАТО бути частиною такої угоди.

Європа очікує на згоду США у питанні миротворців

Про наміри Євросоюзу розповів французький лідер Еммануель Макрон, перебуваючи з візитом у США.

Він офіційно підтвердив, що тема миротворців склала значну частину його обговорень з американським колегою Дональдом Трампом.

За його словами, країни Європи готові понести чесну частку цього тягаря.

Це в Європі, ми в це залучені. Я говорив з 30 лідерами ЄС і НАТО, багато з них готові бути частиною такої угоди, таких гарантій безпеки. Але всі вони хотіли б мати повідомлення солідарності з боку США у випадку, якщо Росія порушить умови договору.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Він також додав, що деталі такої підтримки з боку команди Дональда Трампа є наразі темою для дискусій.

Макрон нагадав, що на це потрібна згода України, адже це її суверенітет.

Якщо буде згода європейців, адже це європейська безпека. Якщо буде згода США забезпечити цю солідарність, надати підтримку — думаю, у нас буде угода, — наголосив французький лідер.

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