Введення миротворців в Україну. Європа назвала чітку умову

Більшість країн Європи готові долучитися до забезпечення мирного договору між Україною і РФ своїми миротворчими силами. Однак у ЄС є одна важлива вимога — підтримка США у цьому питанні.
Головні тези:
- Європа хоче отримати гарантії від США у разі порушення Росією умов договору.
- Еммануель Макрон підтвердив готовність багатьох країн ЄС та НАТО бути частиною такої угоди.
Європа очікує на згоду США у питанні миротворців
Про наміри Євросоюзу розповів французький лідер Еммануель Макрон, перебуваючи з візитом у США.
Він офіційно підтвердив, що тема миротворців склала значну частину його обговорень з американським колегою Дональдом Трампом.
За його словами, країни Європи готові понести чесну частку цього тягаря.
Він також додав, що деталі такої підтримки з боку команди Дональда Трампа є наразі темою для дискусій.
Макрон нагадав, що на це потрібна згода України, адже це її суверенітет.
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