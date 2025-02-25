Введення миротворців в Україну. Європа назвала чітку умову

Більшість країн Європи готові долучитися до забезпечення мирного договору між Україною і РФ своїми миротворчими силами. Однак у ЄС є одна важлива вимога — підтримка США у цьому питанні.

Європа очікує на згоду США у питанні миротворців

Про наміри Євросоюзу розповів французький лідер Еммануель Макрон, перебуваючи з візитом у США.

Він офіційно підтвердив, що тема миротворців склала значну частину його обговорень з американським колегою Дональдом Трампом.

За його словами, країни Європи готові понести чесну частку цього тягаря.

Це в Європі, ми в це залучені. Я говорив з 30 лідерами ЄС і НАТО, багато з них готові бути частиною такої угоди, таких гарантій безпеки. Але всі вони хотіли б мати повідомлення солідарності з боку США у випадку, якщо Росія порушить умови договору. Еммануель Макрон Президент Франції

Він також додав, що деталі такої підтримки з боку команди Дональда Трампа є наразі темою для дискусій.

Макрон нагадав, що на це потрібна згода України, адже це її суверенітет.