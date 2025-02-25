Турция поддерживает вступление Украины в НАТО, но есть нюанс

Официальная Анкара не будет выступать против присоединения Украины к Североатлантическому союзу. Тем не менее, она призывает союзников Киева к реалистическому подходу в этом вопросе.
Главные тезисы
- Турецкий лидер Эрдоган не изменил свою позицию в этом вопросе.
- Между Турцией, европейскими партнерами и Киевом продолжаются дискуссии о вступлении Украины в НАТО.
Турция озвучила свою позицию
С заявлением на этот счет выступил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан.
Журналисты поинтересовались у дипломата, не изменила ли команда американского лидера Дональда Трампа позицию США касательно членства Украины.
По словам Фидана, он пока не уверен в этом.
Шеф турецкой дипломатии также подтвердил, что между Анкарой, членами ЕС и Украины не утихают дискуссии об амбициях Украины по вступлению в НАТО.
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