Турция поддерживает вступление Украины в НАТО, но есть нюанс

Официальная Анкара не будет выступать против присоединения Украины к Североатлантическому союзу. Тем не менее, она призывает союзников Киева к реалистическому подходу в этом вопросе.

Турция озвучила свою позицию

С заявлением на этот счет выступил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан.

Но мы должны быть очень реалистичными, потому что открыто заявили, что мы выступаем за то, чтобы Украина была членом НАТО. Это было заявление нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, так что это наша официальная позиция, — подчеркнул глава МИД Турции. Поделиться

Журналисты поинтересовались у дипломата, не изменила ли команда американского лидера Дональда Трампа позицию США касательно членства Украины.

По словам Фидана, он пока не уверен в этом.

Я не уверен, что предыдущая администрация также была сторонником вступления Украины в НАТО. Поэтому я думаю, что новой политики на этот счет нет. Поделиться

Шеф турецкой дипломатии также подтвердил, что между Анкарой, членами ЕС и Украины не утихают дискуссии об амбициях Украины по вступлению в НАТО.