Орбан сделал циничный прогноз насчет членства Украины в ЕС и НАТО
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Политика
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Орбан сделал циничный прогноз насчет членства Украины в ЕС и НАТО

Орбан
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Источник:  The Washington Post

Украина так и останется "буферной зоной" между НАТО и Россией, а ее вступление в ЕС тоже не гарантировано. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении перед однопартийцами.

Главные тезисы

  • В выступлении перед однопартийцами Виктор Орбан заявил, что Украина останется буферной зоной между НАТО и Россией.
  • Премьер-министр Венгрии подверг сомнению возможность членства Украины в ЕС, обещая использовать принцип консенсуса, что вызвало критику со стороны украинцев.
  • Орбан пытается унизить Украину, указывая на то, что будущее ее членства в ЕС будут решать венгры.

Орбан унизил Украину

Ссылаясь на принцип консенсуса при расширении ЕС, Орбан заявил, что вопрос о членстве Украины в этом союзе будут "решать венгры".

Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожило бы венгерских фермеров, и не только их, а всю национальную экономику Венгрии.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

При этом венгерский премьер подверг сомнению государственность Украины, отметив, что Россия начала войну "даже не против Украины, а в отношении территории под названием Украина". По его словам, Украина всегда "была буферной зоной между НАТО и Россией", но затем ее "передали под эгиду НАТО".

Украина или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она не станет членом НАТО.

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