Орбан сделал циничный прогноз насчет членства Украины в ЕС и НАТО

Украина так и останется "буферной зоной" между НАТО и Россией, а ее вступление в ЕС тоже не гарантировано. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении перед однопартийцами.

Орбан унизил Украину

Ссылаясь на принцип консенсуса при расширении ЕС, Орбан заявил, что вопрос о членстве Украины в этом союзе будут "решать венгры".

Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожило бы венгерских фермеров, и не только их, а всю национальную экономику Венгрии. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

При этом венгерский премьер подверг сомнению государственность Украины, отметив, что Россия начала войну "даже не против Украины, а в отношении территории под названием Украина". По его словам, Украина всегда "была буферной зоной между НАТО и Россией", но затем ее "передали под эгиду НАТО".