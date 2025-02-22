Украина так и останется "буферной зоной" между НАТО и Россией, а ее вступление в ЕС тоже не гарантировано. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении перед однопартийцами.
Главные тезисы
- В выступлении перед однопартийцами Виктор Орбан заявил, что Украина останется буферной зоной между НАТО и Россией.
- Премьер-министр Венгрии подверг сомнению возможность членства Украины в ЕС, обещая использовать принцип консенсуса, что вызвало критику со стороны украинцев.
- Орбан пытается унизить Украину, указывая на то, что будущее ее членства в ЕС будут решать венгры.
Орбан унизил Украину
Ссылаясь на принцип консенсуса при расширении ЕС, Орбан заявил, что вопрос о членстве Украины в этом союзе будут "решать венгры".
При этом венгерский премьер подверг сомнению государственность Украины, отметив, что Россия начала войну "даже не против Украины, а в отношении территории под названием Украина". По его словам, Украина всегда "была буферной зоной между НАТО и Россией", но затем ее "передали под эгиду НАТО".
Украина или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она не станет членом НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-