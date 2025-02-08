Орбан цинично обвинил руководство ЕС в разрушении Европы на фоне помощи Украине
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Политика
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Орбан цинично обвинил руководство ЕС в разрушении Европы на фоне помощи Украине

Orban Victor
Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил "Брюссель", имея в виду под этим руководство и бюрократический аппарат ЕС в якобы разрушении Европы. Он цинично подверг критике блок за выделение денег на помощь Украине, а также нашествие мигрантов.

Главные тезисы

  • Орбан обвинил руководство ЕС в разрушении Европы и критике за выделение денег на помощь Украине.
  • Орбан подчеркнул желание поддерживать отношения с Россией, но указал на мешающее вмешательство Брюсселя.
  • Орбан упомянул Джорджа Сороса и его предложение о выпуске мигрантов в Европу, а также назвал Брюссель ответственным за оставление границ открытыми.

Орбан набросился с обвинениями на руководство ЕС

Об этом он заявил в соцсети Х.

Брюссельские бюрократы разрушили Европу. Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги отправляются в Украину, на безнадежную войну. Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Далее Орбан вновь подчеркнул, что именно Брюссель якобы открыл ворота и границы для нашествия мигрантов. Он также сослался на Джорджа Сороса, который исходя из текста венгерского премьера объявил, что в Европу необходимо выпускать 1 млн мигрантов ежегодно. И по итогу, как пишет Орбан, за последние девять лет в Европу прибыло 9 млн. мигрантов.

Вторжение мигрантов в Европу, обмен населением — это не теория заговора, а сама практика. Пора искать новые теории заговора, потому что все старые сбылись.

Кстати, в начале этой недели Орбан заявил, что Венгрия хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией. Однако, по его словам, планам Будапешта по этому вопросу мешает Брюссель. Также он сказал, что именно через Брюссель называет Российскую Федерацию агрессором.

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