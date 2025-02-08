Орбан цинично обвинил руководство ЕС в разрушении Европы на фоне помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил "Брюссель", имея в виду под этим руководство и бюрократический аппарат ЕС в якобы разрушении Европы. Он цинично подверг критике блок за выделение денег на помощь Украине, а также нашествие мигрантов.
Главные тезисы
- Орбан обвинил руководство ЕС в разрушении Европы и критике за выделение денег на помощь Украине.
- Орбан подчеркнул желание поддерживать отношения с Россией, но указал на мешающее вмешательство Брюсселя.
- Орбан упомянул Джорджа Сороса и его предложение о выпуске мигрантов в Европу, а также назвал Брюссель ответственным за оставление границ открытыми.
Орбан набросился с обвинениями на руководство ЕС
Об этом он заявил в соцсети Х.
Далее Орбан вновь подчеркнул, что именно Брюссель якобы открыл ворота и границы для нашествия мигрантов. Он также сослался на Джорджа Сороса, который исходя из текста венгерского премьера объявил, что в Европу необходимо выпускать 1 млн мигрантов ежегодно. И по итогу, как пишет Орбан, за последние девять лет в Европу прибыло 9 млн. мигрантов.
The bureaucrats of Brussels have destroyed Europe. Because of Brussels, the European economy is slowly sinking. Because of Brussels, our money is being sent to Ukraine, to a hopeless war. Because of Brussels, Europe has been flooded with migrants. Brussels has opened the gates,… pic.twitter.com/VySFKqFOad— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 8, 2025
Кстати, в начале этой недели Орбан заявил, что Венгрия хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией. Однако, по его словам, планам Будапешта по этому вопросу мешает Брюссель. Также он сказал, что именно через Брюссель называет Российскую Федерацию агрессором.
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