Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил "Брюссель", имея в виду под этим руководство и бюрократический аппарат ЕС в якобы разрушении Европы. Он цинично подверг критике блок за выделение денег на помощь Украине, а также нашествие мигрантов.

Орбан набросился с обвинениями на руководство ЕС

Об этом он заявил в соцсети Х.

Брюссельские бюрократы разрушили Европу. Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги отправляются в Украину, на безнадежную войну. Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Далее Орбан вновь подчеркнул, что именно Брюссель якобы открыл ворота и границы для нашествия мигрантов. Он также сослался на Джорджа Сороса, который исходя из текста венгерского премьера объявил, что в Европу необходимо выпускать 1 млн мигрантов ежегодно. И по итогу, как пишет Орбан, за последние девять лет в Европу прибыло 9 млн. мигрантов.

The bureaucrats of Brussels have destroyed Europe. Because of Brussels, the European economy is slowly sinking. Because of Brussels, our money is being sent to Ukraine, to a hopeless war. Because of Brussels, Europe has been flooded with migrants. Brussels has opened the gates,… pic.twitter.com/VySFKqFOad — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 8, 2025

Вторжение мигрантов в Европу, обмен населением — это не теория заговора, а сама практика. Пора искать новые теории заговора, потому что все старые сбылись. Поделиться

Кстати, в начале этой недели Орбан заявил, что Венгрия хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией. Однако, по его словам, планам Будапешта по этому вопросу мешает Брюссель. Также он сказал, что именно через Брюссель называет Российскую Федерацию агрессором.