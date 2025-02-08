Орбан цинічно звинуватив керівництво ЄС у руйнуванні Європи на тлі допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан цинічно звинуватив керівництво ЄС у руйнуванні Європи на тлі допомоги Україні

Orban Victor
Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "Брюссель", маючи на увазі під цим керівництво і бюрократичний апарат ЄС, у нібито руйнуванні Європи. Він цинічно розкритикував блок за виділення грошей на допомогу Україні, а також навалу мігрантів.

Головні тези:

  • Орбан цинічно звинуватив керівництво ЄС у руйнуванні Європи через виділення грошей на допомогу Україні.
  • Віктор Орбан спростував політику ЄС стосовно міграції та звинуватив Європейський Союз у відкритті воріт для мігрантів.
  • Прем'єр-міністр Угорщини також висловив бажання підтримувати стосунки з Росією, але зазначив, що цю мету ускладнює втручання Брюсселя.

Орбан накинувся зі звинуваченнями на керівництво ЄС

Про це він заявив у соцмережі Х.

Брюссельські бюрократи зруйнували Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші відправляються в Україну, на безнадійну війну. Через Брюссель Європу заполонили мігранти.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Далі Орбан знову наголосив, що саме нібито Брюссель відкрив ворота і кордони для навали мігрантів. Він також послався на Джорджа Сороса, який, виходячи з тексту угорського прем'єра, оголосив, що в Європу необхідно випускати 1 млн мігрантів щороку. І за підсумком, як пише Орбан, за останні дев'ять років до Європи прибуло 9 млн мігрантів.

Вторгнення мігрантів до Європи, обмін населенням — це не теорія змови, а сама практика. Пора шукати нові теорії змови, тому що всі старі збулися.

До слова, на початку цього тижня Орбан заявив, що Угорщина хотіла б зберегти хороші відносини з Росією. Однак, за його словами, планам Будапешта в цьому питанні заважає Брюссель. Також він сказав, що саме через Брюссель називає Російську Федерацію агресором.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан намагається посилити тиск на Україну через ЄС
Орбан намагається посилити тиск на Україну через ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Грає в команді Путіна — Туск про рішення Орбана щодо санкцій проти РФ
Дональд Туск
Туск
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан почав шантажувати Україну та ЄС через російський газ
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?