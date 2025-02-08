Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "Брюссель", маючи на увазі під цим керівництво і бюрократичний апарат ЄС, у нібито руйнуванні Європи. Він цинічно розкритикував блок за виділення грошей на допомогу Україні, а також навалу мігрантів.
Головні тези:
- Орбан цинічно звинуватив керівництво ЄС у руйнуванні Європи через виділення грошей на допомогу Україні.
- Віктор Орбан спростував політику ЄС стосовно міграції та звинуватив Європейський Союз у відкритті воріт для мігрантів.
- Прем'єр-міністр Угорщини також висловив бажання підтримувати стосунки з Росією, але зазначив, що цю мету ускладнює втручання Брюсселя.
Орбан накинувся зі звинуваченнями на керівництво ЄС
Про це він заявив у соцмережі Х.
Далі Орбан знову наголосив, що саме нібито Брюссель відкрив ворота і кордони для навали мігрантів. Він також послався на Джорджа Сороса, який, виходячи з тексту угорського прем'єра, оголосив, що в Європу необхідно випускати 1 млн мігрантів щороку. І за підсумком, як пише Орбан, за останні дев'ять років до Європи прибуло 9 млн мігрантів.
The bureaucrats of Brussels have destroyed Europe. Because of Brussels, the European economy is slowly sinking. Because of Brussels, our money is being sent to Ukraine, to a hopeless war. Because of Brussels, Europe has been flooded with migrants. Brussels has opened the gates,… pic.twitter.com/VySFKqFOad— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 8, 2025
До слова, на початку цього тижня Орбан заявив, що Угорщина хотіла б зберегти хороші відносини з Росією. Однак, за його словами, планам Будапешта в цьому питанні заважає Брюссель. Також він сказав, що саме через Брюссель називає Російську Федерацію агресором.
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