Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "Брюссель", маючи на увазі під цим керівництво і бюрократичний апарат ЄС, у нібито руйнуванні Європи. Він цинічно розкритикував блок за виділення грошей на допомогу Україні, а також навалу мігрантів.

Орбан накинувся зі звинуваченнями на керівництво ЄС

Про це він заявив у соцмережі Х.

Брюссельські бюрократи зруйнували Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші відправляються в Україну, на безнадійну війну. Через Брюссель Європу заполонили мігранти. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Далі Орбан знову наголосив, що саме нібито Брюссель відкрив ворота і кордони для навали мігрантів. Він також послався на Джорджа Сороса, який, виходячи з тексту угорського прем'єра, оголосив, що в Європу необхідно випускати 1 млн мігрантів щороку. І за підсумком, як пише Орбан, за останні дев'ять років до Європи прибуло 9 млн мігрантів.

The bureaucrats of Brussels have destroyed Europe. Because of Brussels, the European economy is slowly sinking. Because of Brussels, our money is being sent to Ukraine, to a hopeless war. Because of Brussels, Europe has been flooded with migrants. Brussels has opened the gates,… pic.twitter.com/VySFKqFOad — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 8, 2025

Вторгнення мігрантів до Європи, обмін населенням — це не теорія змови, а сама практика. Пора шукати нові теорії змови, тому що всі старі збулися. Поширити

До слова, на початку цього тижня Орбан заявив, що Угорщина хотіла б зберегти хороші відносини з Росією. Однак, за його словами, планам Будапешта в цьому питанні заважає Брюссель. Також він сказав, що саме через Брюссель називає Російську Федерацію агресором.