Орбан зробив цинічний прогноз щодо членства України в ЄС і НАТО

Україна так і залишиться "буферною зоною" між НАТО та Росією, а її вступ в ЄС теж не гарантований. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у промові перед однопартійцями.

Орбан принизив Україну

Посилаючись на принцип консенсусу при розширенні ЄС, Орбан заявив, що питання про членство Україна в цьому союзі "вирішуватимуть угорці".

Проти волі Угорщини та угорців, Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу. Вступ України знищив би угорських фермерів, і не тільки їх, а всю національну економіку Угорщини. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

При цьому угорський прем’єр поставив під сумнів державність України, зазначивши, що Росія почала війну "навіть не проти України, а щодо території під назвою Україна". За його словами, Україна завжди "була буферною зоною між НАТО та Росією", але потім її "передали під егіду НАТО".