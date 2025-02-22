Орбан зробив цинічний прогноз щодо членства України в ЄС і НАТО
Категорія
Політика
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Орбан зробив цинічний прогноз щодо членства України в ЄС і НАТО

Орбан
Джерело:  The Washington Post

Україна так і залишиться "буферною зоною" між НАТО та Росією, а її вступ в ЄС теж не гарантований. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у промові перед однопартійцями. 

Головні тези:

  • Віктор Орбан стверджує, що Україна залишиться буферною зоною між НАТО та Росією, її вступ в ЄС не гарантований.
  • Угорщина обіцяє використати принцип консенсусу при розв'язанні питання членства України в ЄС, ставлячи під загрозу перспективи країни.
  • Віктор Орбан намагається принизити Україну, вказуючи на те, що рішення з її членства в ЄС прийматимуть угорці, а не українці.

Орбан принизив Україну

Посилаючись на принцип консенсусу при розширенні ЄС, Орбан заявив, що питання про членство Україна в цьому союзі "вирішуватимуть угорці".

Проти волі Угорщини та угорців, Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу. Вступ України знищив би угорських фермерів, і не тільки їх, а всю національну економіку Угорщини.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

При цьому угорський прем’єр поставив під сумнів державність України, зазначивши, що Росія почала війну "навіть не проти України, а щодо території під назвою Україна". За його словами, Україна завжди "була буферною зоною між НАТО та Росією", але потім її "передали під егіду НАТО".

Україна або те, що від неї залишиться, знову стане буферною зоною. Вона не стане членом НАТО.

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