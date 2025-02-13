Орбан накинувся на керівництво ЄС через Україну — що трапилося
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Орбан накинувся на керівництво ЄС через Україну — що трапилося

Орбан
Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно вважає, що заяви щодо участі Європи у мирних перемовинах щодо України є безглуздими.

Головні тези:

  • Віктор Орбан висловив критику у бік керівництва ЄС через нібито безглузді заяви стосовно участі Європи у мирних перемовинах щодо України.
  • Угорський прем'єр вважає, що місце за столом переговорів потрібно заслужити силою, лідерством та розумною дипломатією.

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Ця заява є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. В той час як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять безглузді заяви, — написав Орбан.

На його думку, місце за столом переговорів необхідно заслужити силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією.

Позиція Брюсселя — підтримувати вбивства доти, доки вони триватимуть — є морально і політично неприйнятною.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Нагадаємо, що у заяві країн групи "Веймар+" за підсумками їхньої зустрічі в Парижі зазначається про підтримку України, "допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир".

Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах.

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