Орбан накинувся на керівництво ЄС через Україну — що трапилося

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно вважає, що заяви щодо участі Європи у мирних перемовинах щодо України є безглуздими.
Головні тези:
- Віктор Орбан висловив критику у бік керівництва ЄС через нібито безглузді заяви стосовно участі Європи у мирних перемовинах щодо України.
- Угорський прем'єр вважає, що місце за столом переговорів потрібно заслужити силою, лідерством та розумною дипломатією.
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Ця заява є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. В той час як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять безглузді заяви, — написав Орбан.
На його думку, місце за столом переговорів необхідно заслужити силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією.
This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President @realDonaldTrump and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 13, 2025
You can’t request a seat at the negotiating table. You have to earn it! Through strength, good… https://t.co/Q1hevzk6I7
Нагадаємо, що у заяві країн групи "Веймар+" за підсумками їхньої зустрічі в Парижі зазначається про підтримку України, "допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир".
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