Орбан накинувся на керівництво ЄС через Україну — що трапилося

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно вважає, що заяви щодо участі Європи у мирних перемовинах щодо України є безглуздими.

Орбан образив керівництво ЄС: у чому справа

Ця заява є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. В той час як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять безглузді заяви, — написав Орбан.

На його думку, місце за столом переговорів необхідно заслужити силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією.

This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President @realDonaldTrump and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.



You can’t request a seat at the negotiating table. You have to earn it! Through strength, good… https://t.co/Q1hevzk6I7 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 13, 2025

Позиція Брюсселя — підтримувати вбивства доти, доки вони триватимуть — є морально і політично неприйнятною. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Нагадаємо, що у заяві країн групи "Веймар+" за підсумками їхньої зустрічі в Парижі зазначається про підтримку України, "допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир".