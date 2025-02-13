Закінчення війни Росії проти України. Європа повинна брати участь у переговорах — заява міністрів

Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву щодо участі в майбутніх переговорах про припинення війни Росії проти України.

Європа повинна брати участь у переговорах щодо України та РФ

Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії.

У заяві країн групи "Веймар+" за підсумками їхньої зустрічі в Парижі зазначається про підтримку України, "допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир".

Міністри додають, що йдеться про "мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників".

Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Поширити

Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей.

Напередодні новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Трамп заявив, що планує зустрітись із нелегітимним президентом США Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.