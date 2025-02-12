Глава Пентагону Гегсет зробив заяву щодо миротворчих сил США в Україні

США не будуть відправляти в Україну своїх солдатів. Гарантії безпеки має забезпечити Європа. Таку думку міністр оборони США Піт Гегсет висловив під час засідання у форматі "Рамштайн".
Головні тези:
- США не надсилатимуть своїх солдатів до України, покладаючи підтримку безпеки на Європу.
- Для забезпечення тривалого миру в Україні необхідно мати потужний механізм гарантій безпеки.
- США відмовляються від ідеї військової присутності в Україні та спрямовують увагу на спільний нагляд міжнародної спільноти.
США не відправлятимуть миротворців в Україну
Гегсет наголосив, що тривалий мир в Україні має бути підкріплений гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. І це не має бути "Мінськ 3.0".
За його словами, миротворців в Україну потрібно направляти не в рамках НАТОвських місій, вони не повинні підпадати під 5 статтю договору НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.
При цьому, як додав очільник Міноборони США, має бути потужний механізм нагляду з боку міжнародної спільноти.
Чітко кажучи, в рамках гарантій безпеки американські сили не будуть розміщені в Україні.
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