Глава Пентагону Гегсет зробив заяву щодо миротворчих сил США в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Глава Пентагону Гегсет зробив заяву щодо миротворчих сил США в Україні

Гегсет
Джерело:  Укрінформ

США не будуть відправляти в Україну своїх солдатів. Гарантії безпеки має забезпечити Європа. Таку думку міністр оборони США Піт Гегсет висловив під час засідання у форматі "Рамштайн".

Головні тези:

  • США не надсилатимуть своїх солдатів до України, покладаючи підтримку безпеки на Європу.
  • Для забезпечення тривалого миру в Україні необхідно мати потужний механізм гарантій безпеки.
  • США відмовляються від ідеї військової присутності в Україні та спрямовують увагу на спільний нагляд міжнародної спільноти.

США не відправлятимуть миротворців в Україну

Гегсет наголосив, що тривалий мир в Україні має бути підкріплений гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. І це не має бути "Мінськ 3.0".

США не вірять у те, що членство України в НАТО є реалістичним наслідком самих переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підтримані спроможними європейськими та неєвропейськими силами та засобами.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Глава Пентагону

За його словами, миротворців в Україну потрібно направляти не в рамках НАТОвських місій, вони не повинні підпадати під 5 статтю договору НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.

При цьому, як додав очільник Міноборони США, має бути потужний механізм нагляду з боку міжнародної спільноти.

Чітко кажучи, в рамках гарантій безпеки американські сили не будуть розміщені в Україні.

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