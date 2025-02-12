Глава Пентагону Гегсет зробив заяву щодо миротворчих сил США в Україні

США не будуть відправляти в Україну своїх солдатів. Гарантії безпеки має забезпечити Європа. Таку думку міністр оборони США Піт Гегсет висловив під час засідання у форматі "Рамштайн".

США не відправлятимуть миротворців в Україну

Гегсет наголосив, що тривалий мир в Україні має бути підкріплений гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. І це не має бути "Мінськ 3.0".

США не вірять у те, що членство України в НАТО є реалістичним наслідком самих переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підтримані спроможними європейськими та неєвропейськими силами та засобами. Піт Гегсет Глава Пентагону

За його словами, миротворців в Україну потрібно направляти не в рамках НАТОвських місій, вони не повинні підпадати під 5 статтю договору НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.

При цьому, як додав очільник Міноборони США, має бути потужний механізм нагляду з боку міжнародної спільноти.