Глава Пентагона Гегсет сделал заявление о миротворческих силах США в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Глава Пентагона Гегсет сделал заявление о миротворческих силах США в Украине

Гегсет
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Источник:  Укринформ

США не будут отправлять в Украину своих солдат. Гарантии безопасности должна обеспечить Европа. Такое мнение министр обороны США Пит Гегсет высказал на заседании в формате "Рамштайн".

Главные тезисы

  • США не отправят своих солдат в Украину, предоставив ответственность за безопасность Европе.
  • Для обеспечения длительного мира в Украине требуется сильная система гарантий безопасности.
  • США отвергают идею военного присутствия в Украине и призывают к международному надзору.

США не будут отправлять миротворцев в Украину

Гегсет подчеркнул, что длительный мир в Украине должен быть подкреплен гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова. И это не должно быть "Минск 3.0".

США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным следствием самих переговоров. Любые гарантии безопасности должны быть поддержаны состоятельными европейскими и неевропейскими силами и средствами.

Пит Гегсет

Пит Гегсет

Глава Пентагона

По его словам, миротворцев в Украину нужно направлять не в рамках НАТОвских миссий, они не должны подпадать под статью 5 договора НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.

При этом, как добавил глава Минобороны США, должен быть мощный механизм надзора со стороны международного сообщества.

Четко говоря, в рамках гарантий безопасности американские силы не будут размещены в Украине.

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