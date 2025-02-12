Глава Пентагона Гегсет сделал заявление о миротворческих силах США в Украине

США не будут отправлять в Украину своих солдат. Гарантии безопасности должна обеспечить Европа. Такое мнение министр обороны США Пит Гегсет высказал на заседании в формате "Рамштайн".

США не будут отправлять миротворцев в Украину

Гегсет подчеркнул, что длительный мир в Украине должен быть подкреплен гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова. И это не должно быть "Минск 3.0".

США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным следствием самих переговоров. Любые гарантии безопасности должны быть поддержаны состоятельными европейскими и неевропейскими силами и средствами. Пит Гегсет Глава Пентагона

По его словам, миротворцев в Украину нужно направлять не в рамках НАТОвских миссий, они не должны подпадать под статью 5 договора НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.

При этом, как добавил глава Минобороны США, должен быть мощный механизм надзора со стороны международного сообщества.