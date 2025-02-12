Глава Пентагона Гегсет сделал заявление о миротворческих силах США в Украине

США не будут отправлять в Украину своих солдат. Гарантии безопасности должна обеспечить Европа. Такое мнение министр обороны США Пит Гегсет высказал на заседании в формате "Рамштайн".
Главные тезисы
- США не отправят своих солдат в Украину, предоставив ответственность за безопасность Европе.
- Для обеспечения длительного мира в Украине требуется сильная система гарантий безопасности.
- США отвергают идею военного присутствия в Украине и призывают к международному надзору.
США не будут отправлять миротворцев в Украину
Гегсет подчеркнул, что длительный мир в Украине должен быть подкреплен гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова. И это не должно быть "Минск 3.0".
По его словам, миротворцев в Украину нужно направлять не в рамках НАТОвских миссий, они не должны подпадать под статью 5 договора НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.
При этом, как добавил глава Минобороны США, должен быть мощный механизм надзора со стороны международного сообщества.
Четко говоря, в рамках гарантий безопасности американские силы не будут размещены в Украине.
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