Трамп заявив про "продуктивну розмову" з Путіним

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з нелегітимним російським президентом Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Під час телефонної розмови Трамп і Путін обговорили актуальні теми, такі як ситуація в Україні, Близькому Сході та енергетика.
- Трамп також повідомив про плани візиту Путіна до США та свій до Росії.
Трамп анонсував візит Путіна до США
Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".
За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".
Трамп також анонсував, що доручив держсекретареві Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффа "очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними".
Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром!
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-