Трамп заявив про "продуктивну розмову" з Путіним
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Трамп заявив про "продуктивну розмову" з Путіним

Трамп і Путін
Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з нелегітимним російським президентом Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Під час телефонної розмови Трамп і Путін обговорили актуальні теми, такі як ситуація в Україні, Близькому Сході та енергетика.
  • Трамп також повідомив про плани візиту Путіна до США та свій до Росії.

Трамп анонсував візит Путіна до США

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".

За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп також анонсував, що доручив держсекретареві Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффа "очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними".

Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром!

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