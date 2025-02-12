За словами речника Кремля Дмитра Пєсков, команда російського диктатора Володимира Путіна вважає “неможливим” обмін територіями між Росією та Україною.
Головні тези:
- Москва стверджує, що не збирається обмінюватися територіями з Україною.
- Команда Путіна приховує від росіян правду про ситуацію у Курські області.
Кремль відкинув нову ідею Зеленського
Російські пропагандисти попросили речника Путіна прокоментувати заяву українського лідера Володимира Зеленського про готовність обговорювати обмін окупованих земель України на частину Курської області, яка знаходиться під контролем ЗСУ уже понад пів року.
Як уже згадувалося раніше, глава держави Володимир Зеленський, що готовий запропонувати Путіну обмін територіями.
За словами українського лідера, це станеться, якщо Дональд Трамп все-таки зможе посадити російського диктатора за стіл переговорів.
Аналітики американського Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що офіційна Москва намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.
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