Зеленський описав потенційну угоду з Трампом щодо цінних мінералів

Глава держави Володимир Зеленський налаштований обговорювати з американським лідером Дональдом Трампом різні варіанти "угоди" стосовно видобутку цінних мінералів на території України. Головна умова Києва полягає у тому, щоб це був взаємно вигідний формат.

Зеленський пояснив, якою бачить угоду з Трампом

Як зазначив глава держави, насамперед співпраця України та США має бути взаємовигідною.

Володимир Зеленський прагне зупинити армію РФ, яка окуповує українські території і просто безкоштовно отримує цінні копалини.

Що важливо розуміти, багато таких земель і шельф Чорного моря вже опинилися під контролем диктатора Путіна.

За словами президента, це ті "конкретні гроші", які Україна може запропонувати союзникам, які допомагають їй захищатися.

Ми можемо дати можливість вкладати, інвестувати в них нашим партнерам, передусім американському бізнесу. Ми можемо разом видобувати і розробляти, переробляти. Це робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, українців, європейців. Ми дуже відкриті. Але про це потрібно предметно говорити. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що мовиться про "дуже серйозні об’єми" ресурсів, які потенційно можна видобувати.