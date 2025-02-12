Зеленский описал потенциальное соглашение с Трампом

Глава государства Владимир Зеленский настроен обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом разные варианты "сделки" по добыче ценных минералов на территории Украины. Главное условие Киева заключается в том, чтобы это был взаимно выгодный формат.
Главные тезисы
- Соглашение между Украиной и США по добыче ценных минералов должно стать выгодным для обеих сторон.
- Зеленский стремится остановить армию РФ, которая бесплатно получает ценные ископаемые с украинских территорий.
Зеленский объяснил, каким видит соглашение с Трампом
Как отметил глава государства, прежде всего сотрудничество Украины и США должно быть взаимовыгодным.
Владимир Зеленский стремится остановить армию РФ, которая оккупирует украинские территории и просто бесплатно получает ценные ископаемые.
Что важно понимать, многие такие земли и шельф Черного моря уже оказались под контролем диктатора Путина.
По словам президента, это "конкретные деньги", которые Украина может предложить союзникам, которые помогают ей защищаться.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что речь идет о "очень серьезных объемах" ресурсов, которые можно добывать.
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