Зеленский описал потенциальное соглашение с Трампом

Глава государства Владимир Зеленский настроен обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом разные варианты "сделки" по добыче ценных минералов на территории Украины. Главное условие Киева заключается в том, чтобы это был взаимно выгодный формат.

Зеленский объяснил, каким видит соглашение с Трампом

Как отметил глава государства, прежде всего сотрудничество Украины и США должно быть взаимовыгодным.

Владимир Зеленский стремится остановить армию РФ, которая оккупирует украинские территории и просто бесплатно получает ценные ископаемые.

Что важно понимать, многие такие земли и шельф Черного моря уже оказались под контролем диктатора Путина.

По словам президента, это "конкретные деньги", которые Украина может предложить союзникам, которые помогают ей защищаться.

Мы можем дать возможность вкладывать, инвестировать в них нашим партнерам, прежде всего, американскому бизнесу. Мы можем вместе добывать и разрабатывать, перерабатывать. Это рабочие места, доходы для американских компаний, для американцев, украинцев, европейцев. Мы очень открыты. Но об этом нужно предметно говорить. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский официально подтвердил, что речь идет о "очень серьезных объемах" ресурсов, которые можно добывать.