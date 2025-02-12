Покушение на Зеленского. В Офисе президента погибли люди

Глава государства Владимир Зеленский никогда не скрывал, что страна-агрессорка Россия многократно пыталась его убить. Однако только сейчас украинский лидер признался, что во время одного из покушений в Офисе президента погибли люди.

Зеленский раскрыл детали покушения на него

По словам главы государства, трагические события происходили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Как известно, именно тогда российский диктатор Владимир Путин предлагал “мирное” соглашение, которое де-факто было предательством украинских национальных интересов.

Более того, Владимир Зеленский добавил, что именно в это время к нему "отправляли посильных", в частности от депутатского корпуса, которые приходили и говорили, что "завтра нас оккупируют, надо бежать".

Президенту Украины звонили лидеры разных стран и просили уехать.

Было давление с разных сторон. Были люди, желавшие [меня] убить, были выстрелы. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса. Были другие наши люди, которые защищали… Была высадка десанта. Владимир Зеленский Президент Украины