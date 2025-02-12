Покушение на Зеленского. В Офисе президента погибли люди
Категория
Украина
Дата публикации

Покушение на Зеленского. В Офисе президента погибли люди

Зеленский
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Источник:  The Guardian

Глава государства Владимир Зеленский никогда не скрывал, что страна-агрессорка Россия многократно пыталась его убить. Однако только сейчас украинский лидер признался, что во время одного из покушений в Офисе президента погибли люди.

Главные тезисы

  • Трагические события произошли в начале вторжения России в Украину в 2022 году.
  • Лидеры разных стран просили Зеленского уехать из страны, однако он решил остаться в Киеве.

Зеленский раскрыл детали покушения на него

По словам главы государства, трагические события происходили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Как известно, именно тогда российский диктатор Владимир Путин предлагал “мирное” соглашение, которое де-факто было предательством украинских национальных интересов.

Более того, Владимир Зеленский добавил, что именно в это время к нему "отправляли посильных", в частности от депутатского корпуса, которые приходили и говорили, что "завтра нас оккупируют, надо бежать".

Президенту Украины звонили лидеры разных стран и просили уехать.

Было давление с разных сторон. Были люди, желавшие [меня] убить, были выстрелы. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса. Были другие наши люди, которые защищали… Была высадка десанта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер еще раз повторил, что никогда не давал добро ни на какие ультиматумы со стороны диктатора Путина.

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