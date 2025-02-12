Покушение на Зеленского. В Офисе президента погибли люди

Глава государства Владимир Зеленский никогда не скрывал, что страна-агрессорка Россия многократно пыталась его убить. Однако только сейчас украинский лидер признался, что во время одного из покушений в Офисе президента погибли люди.
Главные тезисы
- Трагические события произошли в начале вторжения России в Украину в 2022 году.
- Лидеры разных стран просили Зеленского уехать из страны, однако он решил остаться в Киеве.
Зеленский раскрыл детали покушения на него
По словам главы государства, трагические события происходили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Как известно, именно тогда российский диктатор Владимир Путин предлагал “мирное” соглашение, которое де-факто было предательством украинских национальных интересов.
Более того, Владимир Зеленский добавил, что именно в это время к нему "отправляли посильных", в частности от депутатского корпуса, которые приходили и говорили, что "завтра нас оккупируют, надо бежать".
Президенту Украины звонили лидеры разных стран и просили уехать.
Украинский лидер еще раз повторил, что никогда не давал добро ни на какие ультиматумы со стороны диктатора Путина.
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