Замах на Зеленського. В Офісі президента загинули люди

Глава держави Володимир Зеленський ніколи не приховував, що країна-агресорка Росія багато разів намагалася його вбити. Однак лише зараз український лідер зізнався, що під час одного із замахів в Офісі президента загинули люди.
Головні тези:
- Трагічні події відбулися на початку вторгнення Росії до України у 2022 році.
- Лідери різних країн закликали Зеленського виїхати з країни, однак він вирішив залишитися у Києві.
Зеленський розкрив деталі замаху на нього
За словами глави держави, трагічні події відбувалися на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як відомо, саме тоді російський диктатор Володимир Путін пропонував “мирну” угоду, яка де-факто була зрадою українських національних інтересів.
Ба більше, Володимир Зеленський додав, що саме в цей час до нього “відправляли посильних”, зокрема від депутатського корпусу, які приходили і казали, що “завтра нас окупують, треба бігти”.
До президента України телефонували лідери різних країн і просили виїхати.
Український лідер вкотре повторив, що ніколи не давав добро ні на які ультиматуми з боку диктатора Путіна.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-