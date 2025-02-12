Замах на Зеленського. В Офісі президента загинули люди

Глава держави Володимир Зеленський ніколи не приховував, що країна-агресорка Росія багато разів намагалася його вбити. Однак лише зараз український лідер зізнався, що під час одного із замахів в Офісі президента загинули люди.

Зеленський розкрив деталі замаху на нього

За словами глави держави, трагічні події відбувалися на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як відомо, саме тоді російський диктатор Володимир Путін пропонував “мирну” угоду, яка де-факто була зрадою українських національних інтересів.

Ба більше, Володимир Зеленський додав, що саме в цей час до нього “відправляли посильних”, зокрема від депутатського корпусу, які приходили і казали, що “завтра нас окупують, треба бігти”.

До президента України телефонували лідери різних країн і просили виїхати.

Був тиск із різних боків. Були люди, які хотіли [мене] вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали… Була висадка десанту. Володимир Зеленський Президент України