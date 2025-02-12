Замах на Зеленського. В Офісі президента загинули люди
Категорія
Україна
Дата публікації

Замах на Зеленського. В Офісі президента загинули люди

Зеленський
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Джерело:  The Guardian

Глава держави Володимир Зеленський ніколи не приховував, що країна-агресорка Росія багато разів намагалася його вбити. Однак лише зараз український лідер зізнався, що під час одного із замахів в Офісі президента загинули люди.

Головні тези:

  • Трагічні події відбулися на початку вторгнення Росії до України у 2022 році.
  • Лідери різних країн закликали Зеленського виїхати з країни, однак він вирішив залишитися у Києві.

Зеленський розкрив деталі замаху на нього

За словами глави держави, трагічні події відбувалися на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як відомо, саме тоді російський диктатор Володимир Путін пропонував “мирну” угоду, яка де-факто була зрадою українських національних інтересів.

Ба більше, Володимир Зеленський додав, що саме в цей час до нього “відправляли посильних”, зокрема від депутатського корпусу, які приходили і казали, що “завтра нас окупують, треба бігти”.

До президента України телефонували лідери різних країн і просили виїхати.

Був тиск із різних боків. Були люди, які хотіли [мене] вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали… Була висадка десанту.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер вкотре повторив, що ніколи не давав добро ні на які ультиматуми з боку диктатора Путіна.

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