Стоит ли Украине доверять Трампу — объяснение Дуды

По мнению польского лидера Анджея Дуды, уже вскоре президент США Дональд Трамп предложит реализовать важные решения для завершения войны России против Украины.

Трамп был первым, кто помог Украине

Президент Польши призвал не забывать, что Штаты уже давно оказывают поддержку Украине, а действующий глава Белого дома был первым, кто оказал Киеву важную помощь для сдерживания России.

Я имею в виду бюджет Пентагона на 2020 год — это было во время его первого президентства. Он уже оказывал военную поддержку Украине в то время, когда никто всерьез не думал о войне и о том, что Украине нужно защищаться. Анджей Дуда Президент Польши

Польский лидер также прогнозирует, что следующие решения Дональда Трампа все-таки приведут к тому, что российский диктатор Владимир Путин согласится на мирные переговоры для завершения войны.

На этом фоне Дуда призвал не забывать, что президент США прежде всего бизнесмен и смотрит даже на политику с этой точки зрения.