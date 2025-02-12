Чи варто Україні довіряти Трампу — пояснення Дуди

Трамп був першим, хто допоміг Україні

Президент Польщі закликав не забувати про те, що Штати вже давно надають підтримку Україні, а чинний глава Білого дому був першим, хто надав Києву важливу допомогу для стримування Росії.

Я маю на увазі бюджет Пентагону на 2020 рік — це було під час його першого президентства. Він вже надавав військову підтримку Україні в той час, коли ніхто серйозно не думав про війну і про те, що Україні потрібно захищатися. Анджей Дуда Президент Польщі

Польський лідер також прогнозує, що наступні рішення Дональда Трампа все-таки призведуть до того, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на мирні переговори для завершення війни.

На цьому тлі Дуда закликав не забувати, що президент США — перш за все бізнесмен і дивиться навіть на політику з цієї точки зору.