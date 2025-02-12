Чи варто Україні довіряти Трампу — пояснення Дуди
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Чи варто Україні довіряти Трампу — пояснення Дуди

Дуда і Трамп
Джерело:  online.ua

На переконання польського лідера Анджея Дуди, уже незабаром президент США Дональд Трамп запропонує реалізувати важливі рішення щодо завершення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Дуда нагадує про важливу підтримку, яку США надають Україні та роль Трампа у цьому процесі.
  • Президент Польщі вважає, що американський лідер дійсно може посадити Путіна за стіл переговорів.

Трамп був першим, хто допоміг Україні

Президент Польщі закликав не забувати про те, що Штати вже давно надають підтримку Україні, а чинний глава Білого дому був першим, хто надав Києву важливу допомогу для стримування Росії.

Я маю на увазі бюджет Пентагону на 2020 рік — це було під час його першого президентства. Він вже надавав військову підтримку Україні в той час, коли ніхто серйозно не думав про війну і про те, що Україні потрібно захищатися.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

Польський лідер також прогнозує, що наступні рішення Дональда Трампа все-таки призведуть до того, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на мирні переговори для завершення війни.

На цьому тлі Дуда закликав не забувати, що президент США — перш за все бізнесмен і дивиться навіть на політику з цієї точки зору.

Президент Трамп має бізнес-стиль ведення політики і розмов про політику. Не всім політикам це подобається і не всі до цього звикли, — наголосив президент Польщі.

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