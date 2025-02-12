Чи варто Україні довіряти Трампу — пояснення Дуди

На переконання польського лідера Анджея Дуди, уже незабаром президент США Дональд Трамп запропонує реалізувати важливі рішення щодо завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Дуда нагадує про важливу підтримку, яку США надають Україні та роль Трампа у цьому процесі.
- Президент Польщі вважає, що американський лідер дійсно може посадити Путіна за стіл переговорів.
Трамп був першим, хто допоміг Україні
Президент Польщі закликав не забувати про те, що Штати вже давно надають підтримку Україні, а чинний глава Білого дому був першим, хто надав Києву важливу допомогу для стримування Росії.
Польський лідер також прогнозує, що наступні рішення Дональда Трампа все-таки призведуть до того, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на мирні переговори для завершення війни.
На цьому тлі Дуда закликав не забувати, що президент США — перш за все бізнесмен і дивиться навіть на політику з цієї точки зору.
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