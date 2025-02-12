Для чего на самом деле посланник Трампа посетил Москву — данные СМИ
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Для чего на самом деле посланник Трампа посетил Москву — данные СМИ

Трамп
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Источник:  Fox News

Посланник американского лидера Стивен Виткофф, прилетевший в Россию, чтобы забрать заложника Марка Фогеля, более 3 часов мог проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Представитель американского президента довольно долго разговаривал с Путиным.
  • Дональд Трамп пока не комментировал эту встречу, потому детали беседы остаются неизвестными.

Трамп налаживает контакт с Путиным

Такой информацией поделился телеведущий Fox News Шон Ханнити.

Согласно данным журналистам, Виткофф — известный в США застройщик и давний друг Трампа.

Ханнити утверждает, что посланник президента США провел 3,5-часовую встречу с Путиным во время пребывания в Москве для организации освобождение Марка Фогеля.

Следует отметить, что команда Дональда Трампа пока не ответила на запрос журналистов, чтобы подтвердить встречу Виткоффа и российского диктатора.

Пока неизвестно о чем могли разговаривать стороны.

Что важно понимать, Стивен Виткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

По словам самого Дональда Трампа, этот шаг позволит США и России работать над завершением войны, которую Путин ведет против Украины.

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