Для чего на самом деле посланник Трампа посетил Москву — данные СМИ

Посланник американского лидера Стивен Виткофф, прилетевший в Россию, чтобы забрать заложника Марка Фогеля, более 3 часов мог проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Представитель американского президента довольно долго разговаривал с Путиным.
- Дональд Трамп пока не комментировал эту встречу, потому детали беседы остаются неизвестными.
Трамп налаживает контакт с Путиным
Такой информацией поделился телеведущий Fox News Шон Ханнити.
Согласно данным журналистам, Виткофф — известный в США застройщик и давний друг Трампа.
Ханнити утверждает, что посланник президента США провел 3,5-часовую встречу с Путиным во время пребывания в Москве для организации освобождение Марка Фогеля.
Следует отметить, что команда Дональда Трампа пока не ответила на запрос журналистов, чтобы подтвердить встречу Виткоффа и российского диктатора.
Пока неизвестно о чем могли разговаривать стороны.
Что важно понимать, Стивен Виткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.
По словам самого Дональда Трампа, этот шаг позволит США и России работать над завершением войны, которую Путин ведет против Украины.
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