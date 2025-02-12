Для чого насправді посланник Трампа відвідав Москву — дані ЗМІ

Посланник американського лідера Стівен Віткофф, який прилетів до Росії, щоб забрати заручника Марка Фогеля, понад 3 години міг проводити перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп налагоджує контакт з Путіним

Такою інформацією поділився телеведучий Fox News Шон Ханніті.

Згідно з даними журналістам, Віткофф — відомий у США забудовник і давній друг Трампа.

Ханніті стверджує, що поплічник президента США провів 3,5-годинну зустріч з Путіним під час перебування в Москві для організації звільнення Марка Фогеля.

Варто зазначити, що команда Дональда Трампа поки не відповіли на запит журналістів, щоб підтвердити зустріч Віткоффа та російського диктатора.

Наразі також невідомо про що могли розмовляти сторони.

Що важливо розуміти, Стівен Віткофф у вівторок, 11 лютого, відвідав Москву, аби забрати Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.