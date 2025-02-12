По словам спикера Кремля Дмитрия Песков, команда российского диктатора Владимира Путина считает "невозможным" обмен территориями между Россией и Украиной.

Кремль отверг новую идею Зеленского

Российские пропагандисты попросили спикера Путина прокомментировать заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен оккупированных земель Украины на часть Курской области, которая находится под контролем ВСУ уже более полугода.

Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Как уже упоминалось ранее, глава государства Владимир Зеленский, готовый предложить Путину обмен территориями.

По словам украинского лидера, это произойдет, если Дональд Трамп все-таки сможет посадить российского диктатора за стол переговоров.

Аналитики американского Института изучения войны обращают внимание на то, что официальная Москва пытается ограничить информацию о ситуации в Курской области во избежание обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.