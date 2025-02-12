Спикер Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что в обмен на освобожденного американского учителя Марка Фогеля в Россию вскоре вернется гражданин РФ, находящийся в тюрьме США.
Главные тезисы
- Первое соглашение между Трампом и Путиным предполагает обмен заключенными.
- Дональд Трамп заявил, что освобождение Фогеля происходило без условий, но Кремль озвучил свою версию.
О чем договорились Трамп и Путин
Как известно, 11 февраля американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме учителя Марка Фогеля, которого накануне освободили из российского заключения.
Как отметил президент США, это было его первое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.
Дональд Трамп также заверил, что нелегитимный глава Кремля освободил Марка Фогеля без предварительных условий.
На вопрос журналиста, отдали ли что-то взамен, Дональд Трамп ответил:
Однако Песков заявил, что у России все же было свое требование, которое вскоре США должны выполнить.
Он также добавил, что освобождение Фогеля и неназванного россиянина стало возможным благодаря работе "по линии соответствующих ведомств".
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