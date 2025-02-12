Кремль озвучил свою версию первого соглашения с Трампом
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Политика
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Кремль озвучил свою версию первого соглашения с Трампом

Песков
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что в обмен на освобожденного американского учителя Марка Фогеля в Россию вскоре вернется гражданин РФ, находящийся в тюрьме США.

Главные тезисы

  • Первое соглашение между Трампом и Путиным предполагает обмен заключенными.
  • Дональд Трамп заявил, что освобождение Фогеля происходило без условий, но Кремль озвучил свою версию.

О чем договорились Трамп и Путин

Как известно, 11 февраля американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме учителя Марка Фогеля, которого накануне освободили из российского заключения.

Как отметил президент США, это было его первое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дональд Трамп также заверил, что нелегитимный глава Кремля освободил Марка Фогеля без предварительных условий.

На вопрос журналиста, отдали ли что-то взамен, Дональд Трамп ответил:

Нет, Россия очень хорошо к нам относилась. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем покончить с этой войной.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однако Песков заявил, что у России все же было свое требование, которое вскоре США должны выполнить.

Гражданин, когда будет на территории России, тогда и будет известно его имя, — утверждает представитель Кремля.

Он также добавил, что освобождение Фогеля и неназванного россиянина стало возможным благодаря работе "по линии соответствующих ведомств".

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