Спикер Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что в обмен на освобожденного американского учителя Марка Фогеля в Россию вскоре вернется гражданин РФ, находящийся в тюрьме США.

О чем договорились Трамп и Путин

Как известно, 11 февраля американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме учителя Марка Фогеля, которого накануне освободили из российского заключения.

Как отметил президент США, это было его первое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дональд Трамп также заверил, что нелегитимный глава Кремля освободил Марка Фогеля без предварительных условий.

На вопрос журналиста, отдали ли что-то взамен, Дональд Трамп ответил:

Нет, Россия очень хорошо к нам относилась. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем покончить с этой войной. Дональд Трамп Президент США

Однако Песков заявил, что у России все же было свое требование, которое вскоре США должны выполнить.

Гражданин, когда будет на территории России, тогда и будет известно его имя, — утверждает представитель Кремля. Поделиться

Он также добавил, что освобождение Фогеля и неназванного россиянина стало возможным благодаря работе "по линии соответствующих ведомств".