Речник Кремля Дмитро Пєсков почав стверджувати, що в обмін на звільненого американського вчителя Марка Фогеля до Росії незабаром повернеться громадянин РФ, який знаходиться у в'язниці США.
Головні тези:
- Перша угода між Трампом і Путіним передбачає обмін в'язнями.
- Дональд Трамп заявив, що звільнення Фогеля відбувалося без умов, але Кремль озвучив свою версію.
Про що домовилися Трамп та Путін
Як відомо, 11 лютого американський лідер Дональд Трамп прийняв у Білому домі учителя Марка Фогеля, якого напередодні звільнили з російського увʼязнення.
Як зазначив президент США, це була його перша угода з російським диктатором Володимиром Путіним.
Дональд Трамп також запевнив, що нелегітимний глава Кремля звільнив Марка Фогеля без попередніх умов.
На запитання журналіста, чи щось віддали взамін, Дональд Трамп відповів:
Однак Пєсков заявив, що Росія все ж мала свою вимогу, яку незабаром США мають виконати.
Він також додав, що звільнення Фогеля і неназваного росіянина стало можливим завдяки роботі "по лінії відповідних відомств".
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