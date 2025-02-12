Речник Кремля Дмитро Пєсков почав стверджувати, що в обмін на звільненого американського вчителя Марка Фогеля до Росії незабаром повернеться громадянин РФ, який знаходиться у в'язниці США.

Про що домовилися Трамп та Путін

Як відомо, 11 лютого американський лідер Дональд Трамп прийняв у Білому домі учителя Марка Фогеля, якого напередодні звільнили з російського увʼязнення.

Як зазначив президент США, це була його перша угода з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дональд Трамп також запевнив, що нелегітимний глава Кремля звільнив Марка Фогеля без попередніх умов.

На запитання журналіста, чи щось віддали взамін, Дональд Трамп відповів:

Ні, Росія дуже добре до нас ставилася. Я сподіваюся, що це початок відносин, у яких ми зможемо покласти край цій війні. Дональд Трамп Президент США

Однак Пєсков заявив, що Росія все ж мала свою вимогу, яку незабаром США мають виконати.

Громадянин, коли буде на території Росії, тоді і буде відомо його ім'я, — стверджує речник Кремля. Поширити

Він також додав, що звільнення Фогеля і неназваного росіянина стало можливим завдяки роботі "по лінії відповідних відомств".