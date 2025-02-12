Трамп заявил о "продуктивном разговоре" с Путиным
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Трамп заявил о "продуктивном разговоре" с Путиным

Трамп и Путин
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Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с нелегитимным российским президентом Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и другие глобальные проблемы.
  • Трамп анонсировал планы визита Путина в США и свой визит в Россию, акцентируя на намерении тесно сотрудничать в будущем.

Трамп анонсировал визит Путина в США

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".

По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности, посещать страны друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним по телефону президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Виткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".

Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро!

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