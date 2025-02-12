Трамп заявил о "продуктивном разговоре" с Путиным

Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с нелегитимным российским президентом Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и другие глобальные проблемы.
- Трамп анонсировал планы визита Путина в США и свой визит в Россию, акцентируя на намерении тесно сотрудничать в будущем.
Трамп анонсировал визит Путина в США
Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Виткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".
Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро!
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