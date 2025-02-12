Трамп заявил о "продуктивном разговоре" с Путиным

Трамп анонсировал визит Путина в США

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".

По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности, посещать страны друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним по телефону президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас. Дональд Трамп Президент США

Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Виткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".