Зеленский предупредил, что Путин может вторгнуться еще в две страны
Категория
Мир
Дата публикации

Зеленский предупредил, что Путин может вторгнуться еще в две страны

Офис Президента Украины
Зеленский
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По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, новыми странами-жертвами России могут стать Польша и Литва. Это реальная угроза, поскольку диктатор Владимир Путин решил увеличить численность своих войск.

Главные тезисы

  • Увеличение численности российской армии создает новую угрозу для Европы.
  • Путин планирует мобилизовать дополнительные силы и войска КНДР для увеличения своего военного потенциала.

Зеленский озвучил предупреждение Литве и Польше

Как отметил президент Украины, диктатор Путин увеличивает численность личного состава российской армии на 150 тысяч солдат.

Такие данные он получил от украинских разведчиков. По их словам, враг будет усиливать свое войско в 2025 году на 12-15 дивизий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это увеличение будет происходить с помощью мобилизации и дополнительного привлечения оккупантов из КНДР.

Сейчас крайне высока вероятность того, что мобилизованные будут проходить тренировки на территории Беларуси.

И если они будут тренироваться в 2025 году летом или осенью, когда они будут готовы, то я считаю, что после этого они могут начать полномасштабное вторжение. И в этот момент у меня вопрос: а кто сказал, что они начнут полномасштабное вторжение в Украину? Они смогут начать в Польшу, Литву. Они смогут это начать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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