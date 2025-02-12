Зеленский предупредил, что Путин может вторгнуться еще в две страны

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, новыми странами-жертвами России могут стать Польша и Литва. Это реальная угроза, поскольку диктатор Владимир Путин решил увеличить численность своих войск.

Зеленский озвучил предупреждение Литве и Польше

Как отметил президент Украины, диктатор Путин увеличивает численность личного состава российской армии на 150 тысяч солдат.

Такие данные он получил от украинских разведчиков. По их словам, враг будет усиливать свое войско в 2025 году на 12-15 дивизий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это увеличение будет происходить с помощью мобилизации и дополнительного привлечения оккупантов из КНДР.

Сейчас крайне высока вероятность того, что мобилизованные будут проходить тренировки на территории Беларуси.