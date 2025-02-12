Зеленський попередив, що Путін незабаром може вдертися ще у дві країни

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, новими країнами-жертвами Росії можуть стати Польща та Литва. Це реальна загроза, оскільки диктатор Володимир Путін вирішив збільшити чисельність своїх військ.

Зеленський озвучив попередження Литві та Польщі

Як зазначив президент України, диктатор Путін збільшує чисельність особового складу російської армії на 150 тисяч солдатів.

Такі дані він отримав від українських розвідників. За їхніми словами, ворог буде посилювати своє військо у 2025 році на 12-15 дивізій.

Володимир Зеленський наголосив, що це збільшення буде відбуватися через мобілізацію і додаткове залучення окупантів з КНДР.

Наразі вкрай високою є ймовірність того, що мобілізовані будуть проходити тренування на території Білорусі.