Зеленський попередив, що Путін незабаром може вдертися ще у дві країни
Категорія
Світ
Дата публікації

Зеленський попередив, що Путін незабаром може вдертися ще у дві країни

Офіс Президента України
Зеленський озвучив попередження Литві та Польщі
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На переконання українського лідера Володимира Зеленського, новими країнами-жертвами Росії можуть стати Польща та Литва. Це реальна загроза, оскільки диктатор Володимир Путін вирішив збільшити чисельність своїх військ.

Головні тези:

  • Збільшення чисельності російської армії створює нову загрозу для Європи.
  • Путін планує мобілізувати додаткові сили та війська з КНДР для збільшення свого військового потенціалу.

Зеленський озвучив попередження Литві та Польщі

Як зазначив президент України, диктатор Путін збільшує чисельність особового складу російської армії на 150 тисяч солдатів.

Такі дані він отримав від українських розвідників. За їхніми словами, ворог буде посилювати своє військо у 2025 році на 12-15 дивізій.

Володимир Зеленський наголосив, що це збільшення буде відбуватися через мобілізацію і додаткове залучення окупантів з КНДР.

Наразі вкрай високою є ймовірність того, що мобілізовані будуть проходити тренування на території Білорусі.

І якщо вони там будуть тренуватися у 2025 році влітку або восени, коли вони будуть готові, то я вважаю що після цього вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. І у цей момент у мене питання: а хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну? Вони зможуть почати в Польщу, в Литву. Вони зможуть це почати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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