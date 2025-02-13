Окончание войны России против Украины. Европа должна участвовать в переговорах — заявление министров

Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление об участии в предстоящих переговорах о прекращении войны России против Украины.

Европа должна участвовать в переговорах по Украине и РФ

Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы привержены ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России.

В заявлении стран группы "Веймар+" по итогам их встречи в Париже говорится о поддержке Украины, "пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир".

Министры добавляют, что речь идет о "мире, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников".

Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах. Поделиться

Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине — необходимое условие сильной евроатлантической безопасности. Напомним, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы работаем совместно для усиления наших коллективных оборонных способностей.

Накануне новый министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение границ Украины к существовавшим до 2014 года не является реалистичной целью и что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Трамп заявил, что намерен встретиться с нелегитимным президентом США Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.