"Пора остановить войну!". Трамп обсудил с Зеленским возможности достичь мира

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Переговоры между Зеленским и Трампом касались возможностей достижения мира в регионе.
- Были обсуждены общие шаги по остановке российской агрессии и гарантированию длительного мира.
- Трамп выразил поддержку инициативе об окончании войны и надеется на положительные результаты встречи в Мюнхене.
Зеленский говорил с Трампом об окончании войны
Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства.
Президент поблагодарил Трампа за интерес к тому, что "мы можем сделать вместе".
Он добавил, что Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным.
Трамп сообщил в сети Truth Sosial, что разговор с Зеленским "прошёл очень хорошо".
Трамп надеется, что результаты этой встречи будут положительными.
Пора остановить эту бессмысленную войну, где были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Пусть Бог благословит народы России и Украины!
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