"Пора остановить войну!". Трамп обсудил с Зеленским возможности достичь мира
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"Пора остановить войну!". Трамп обсудил с Зеленским возможности достичь мира

Владимир Зеленский
Трамп
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12 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Переговоры между Зеленским и Трампом касались возможностей достижения мира в регионе.
  • Были обсуждены общие шаги по остановке российской агрессии и гарантированию длительного мира.
  • Трамп выразил поддержку инициативе об окончании войны и надеется на положительные результаты встречи в Мюнхене.

Зеленский говорил с Трампом об окончании войны

Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства.

Президент поблагодарил Трампа за интерес к тому, что "мы можем сделать вместе".

Обсудили подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он добавил, что Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным.

Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и встречах.

Трамп сообщил в сети Truth Sosial, что разговор с Зеленским "прошёл очень хорошо".

Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсуждали разные темы, связанные с войной, но главным образом встречу, которая планируется в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

Трамп надеется, что результаты этой встречи будут положительными.

Пора остановить эту бессмысленную войну, где были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Пусть Бог благословит народы России и Украины!

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