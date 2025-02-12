"Пора остановить войну!". Трамп обсудил с Зеленским возможности достичь мира

Зеленский говорил с Трампом об окончании войны

Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства.

Президент поблагодарил Трампа за интерес к тому, что "мы можем сделать вместе".

Обсудили подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Владимир Зеленский Президент Украины

Он добавил, что Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным.

Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и встречах. Поделиться

Трамп сообщил в сети Truth Sosial, что разговор с Зеленским "прошёл очень хорошо".

Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсуждали разные темы, связанные с войной, но главным образом встречу, которая планируется в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Поделиться

Трамп надеется, что результаты этой встречи будут положительными.