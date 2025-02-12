"Настав час зупинити війну!". Трамп обговорив із Зеленським можливості досягти миру
Категорія
Політика
Дата публікації

"Настав час зупинити війну!". Трамп обговорив із Зеленським можливості досягти миру

Володимир Зеленський
Трамп

12 лютого президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом щодо можливостей досягнення миру.
  • Зеленський та Трамп обговорили спільні кроки для зупинення російської агресії та гарантування тривалого миру в регіоні.
  • Трамп підтримав ініціативу про закінчення війни та висловив надію на позитивні результати зустрічі в Мюнхені.

Зеленський говорив з Трампом про закінчення війни

Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Президент подякував Трампу за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом".

Обговорили підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він додав, що Трамп поінформував його про деталі розмови з Путіним.

Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі.

Трамп повідомив у мережі Truth Sosial, що розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".

Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

Трамп сподівається, що результати цієї зустрічі будуть позитивними.

Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!

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