"Настав час зупинити війну!". Трамп обговорив із Зеленським можливості досягти миру

12 лютого президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом щодо можливостей досягнення миру.
- Зеленський та Трамп обговорили спільні кроки для зупинення російської агресії та гарантування тривалого миру в регіоні.
- Трамп підтримав ініціативу про закінчення війни та висловив надію на позитивні результати зустрічі в Мюнхені.
Зеленський говорив з Трампом про закінчення війни
Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.
Президент подякував Трампу за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом".
Він додав, що Трамп поінформував його про деталі розмови з Путіним.
Трамп повідомив у мережі Truth Sosial, що розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".
Трамп сподівається, що результати цієї зустрічі будуть позитивними.
Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!
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