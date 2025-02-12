"Настав час зупинити війну!". Трамп обговорив із Зеленським можливості досягти миру

Зеленський говорив з Трампом про закінчення війни

Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Президент подякував Трампу за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом".

Обговорили підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Володимир Зеленський Президент України

Він додав, що Трамп поінформував його про деталі розмови з Путіним.

Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі. Поширити

Трамп повідомив у мережі Truth Sosial, що розмова із Зеленським "пройшла дуже добре".

Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Поширити

Трамп сподівається, що результати цієї зустрічі будуть позитивними.