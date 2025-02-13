Колишній радник американського президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що заяви республіканця щодо потенційних втрат України ще до початку переговорів з РФ означає, що Трамп "фактично здався Путіну".

Ексрадник Трампа Болтон оцінив заяви президента США

Болтон заявив, що дозволяти Росії "зазіхати на суверенітет України, вербувати ворогів на кшталт Північної Кореї для допомоги у своїй боротьбі, а потім продавати українців, погоджуючись на втрату їхньої території та гарантій безпеки чи членства в НАТО" – неприпустимо.

Зробивши ці та інші поступки ще до початку переговорів, Трамп фактично здався Путіну в питанні України.

Ексрадник американського президента зазначив, що багато разів попереджав про те, що Трамп надаватиме перевагу Росії в переговорах між українським президентом Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Болтон вважає, що шкода інтересам безпеки США "вийде далеко за межі Центральної Європи, як це чітко бачать наші супротивники на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Лідери США зобов'язані однозначно підтримувати Україну і всіх союзників по НАТО, які підтримують Київ. Не в наших національних інтересах дозволити неспровокованій агресії Кремля проти України перемогти. Адміністрації Трампа має бути соромно.

It is unconscionable to allow Russia to assault Ukraine’s sovereignty, recruit enemies like North Korea to aid in their fight, and then sell out the Ukrainians by conceding the loss of their territory and NATO security guarantees or membership. By making these and others… — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 13, 2025

12 лютого новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Трамп того ж дня поговорив із Путіним. За підсумками переговорів американський президент заявив, що вони з нелегітимним президентом РФ "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною". Поширити

Того ж вечора Зеленський заявив, що обговорив із Трампом подальші контакти під час розмови. За його словами, "тривала розмова" з Трампом стосувалась можливості досягти миру, готовності працювати разом на рівні команд.