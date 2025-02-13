Бывший советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления республиканца по поводу потенциальных потерь Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп "фактически сдался Путину".

Экс-советник Трампа Болтон оценил заявления президента США

Болтон заявил, что позволять России "посягать на суверенитет Украины, вербовать врагов типа Северной Кореи для помощи в своей борьбе, а затем продавать украинцев, соглашаясь на потерю их территории и гарантий безопасности или членства в НАТО" — недопустимо.

Сделав эти и другие уступки еще до начала переговоров, Трамп фактически сдался Путину в вопросе Украины.

Экс-советник американского президента отметил, что много раз предупреждал о том, что Трамп будет предпочесть Россию в переговорах между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Военные показатели России были плачевными, но Трамп оправдывает решение Путина о вторжении. Поделиться

Болтон считает, что вред интересам безопасности США "выйдет далеко за пределы Центральной Европы, как это ясно видят наши противники на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе".

Лидеры США обязаны однозначно поддерживать Украину и всех поддерживающих Киев союзников по НАТО. Не в наших национальных интересах разрешить неспровоцированной агрессии Кремля против Украины победить. Администрации Трампа должно быть стыдно.

It is unconscionable to allow Russia to assault Ukraine’s sovereignty, recruit enemies like North Korea to aid in their fight, and then sell out the Ukrainians by conceding the loss of their territory and NATO security guarantees or membership. By making these and others… — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 13, 2025

12 февраля новый министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение границ Украины к существовавшим до 2014 года не является реалистичной целью и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Трамп в тот же день побеседовал с Путиным. По итогам переговоров американский президент заявил, что они с нелегитимным президентом РФ "согласились, что хотят остановить происходящие в войне с Россией/Украиной миллионы смертей". Поделиться

В тот же вечер Зеленский заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие контакты во время разговора. По его словам, "длительный разговор" с Трампом касался возможности достичь мира, готовности работать вместе на уровне команд.