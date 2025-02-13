Трамп назвал условия продления помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил вечером 12 февраля, что договорился с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Также он высказался о помощи Украине и ее участии в переговорном процессе по окончании войны против РФ.

Трамп пообещал продолжить помощь Украине

Трамп заверил, будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира. Дональд Трамп Президент США

Выступая перед журналистами после телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, президент Трамп сказал, что дата встречи с Путиным еще не назначена, но встречи состоятся "и здесь, и там". А первые переговоры пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".

Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, удастся ли нам что-нибудь сделать. Но мы хотим окончить эту войну. Эта война — это катастрофа, действительно ужасная.

Трамп сказал, что из телефонного разговора Путиным, который длился более часа утром по вашингтонскому времени, он узнал, что Путин "очень решительный".

Трамп считает, что и Зеленский, и Путин хотят, чтобы война закончилась длительным миром и не возобновилась через некоторое время.

Как сказал президент Путин, он хочет, чтобы это кончилось. Он не хочет закончить это, а затем вернуться к боям через полгода. И я думаю, что мы, вероятно, в какой-то момент достигнем прекращения огня в скором будущем. Поделиться

На вопрос о том, примет ли президент Украины Владимир Зеленский участие во встрече, Трамп ответил: "Сначала у нас будет первая встреча. А потом увидим, что мы можем сделать относительно второй встречи".

На вопрос о том, обязался ли Трамп уехать в Украину, он ответил: "Нет". Когда его спросили, уехал ли он, он ответил: "Я бы подумал о том, чтобы уехать, не проблема".

Отвечая на вопрос о том, не останется ли президент Зеленский в стороне этих переговоров, Трамп ответил, что он так не думает.

Нет, это не так, пока он там есть. Но на каком-то этапе тоже нужно иметь выборы.

Еще один вопрос о том, видит ли он Украину равноправным членом этого мирного процесса, заставил президента Трампа задуматься.

Это интересный вопрос. Я думаю, что им нужно заключить мир. Их людей убивают и им нужно заключить мир. Я думаю, что это была ненужная война, в нее не нужно было входить. И им нужно заключить мир, вот что я думаю. Поделиться

Отвечая на вопрос о том, придется ли Украине уступать территории, Трамп ответил: "Им придется сделать то, что нужно сделать".

Трамп добавил, что предыдущая администрация "бессмысленно" передавала деньги Украине, а его администрация планирует получить гарантии возврата своих денег.

Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (материалы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, чтобы наши деньги были обеспечены, и украинцы на это согласились.

По словам президента Трампа, Украина получила пособия на сумму 350 млрд долл. от США.

По данным Пентагона по состоянию на середину января, с начала правления предыдущей администрации Джо Байдена, то есть с января 2021 года, Соединенные Штаты выделили более 66,5 млрд долл. на помощь безопасности Украины.

Мы им предоставили, на мой взгляд, 350 млрд долл. — это реальная цифра. Вы не слышите этого числа. И Европа дала, по моему мнению, 100 млрд долл., и они сделали это в виде ссуды. Поделиться

Согласно этим же данным Пентагона, общая помощь 50 стран группы "Рамштайн", в которую входят европейские страны НАТО, с момента ее первого заседания на авиабазе Рамштайн в апреле 2022 года выделила более 126 млрд долл. США в поддержку безопасности Украины.

Трамп добавил, что его администрация хочет убедиться, что помощь Украине не будет бесплатной. Он сказал, что министр финансов США Скотт Бессент находится в Украине, чтобы получить "безопасность" в обмен на помощь.

Что касается вступления Украины в НАТО, Трамп сослался на выступление министра обороны США Пита Хэгсета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, который назвал идею вступления Украины в Альянс "маловероятной" и "непрактичной".

Они долгое время говорили, что Украина не должна вступать в НАТО и мне это подходит. Я просто хочу прекратить войну.

Отвечая на вопрос о возвращении территорий, Трамп снова сослался на министра обороны Гэгсета и других неназванных людей, которые считают, что "нереалистично" ожидать возвращения контроля над украинскими территориями к состоянию на 2014 год. Однако Трамп добавил, что "некоторые из них вернутся".