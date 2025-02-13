Трамп назвал условия продления помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил вечером 12 февраля, что договорился с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Также он высказался о помощи Украине и ее участии в переговорном процессе по окончании войны против РФ.
Главные тезисы
- Трамп обещает продолжить помощь Украине, чтобы не дать Путину выиграть войну, и призывает к переговорам о прекращении конфликта.
- Переговоры между Трампом и Путиным планируются в Саудовской Аравии, с целью достижения длительного мира.
- Трамп подчеркивает необходимость того, чтобы Украина сделала все необходимое, чтобы получить помощь от США и заявляет об обеспечении возврата инвестиций в страну.
Трамп пообещал продолжить помощь Украине
Трамп заверил, будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".
Выступая перед журналистами после телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, президент Трамп сказал, что дата встречи с Путиным еще не назначена, но встречи состоятся "и здесь, и там". А первые переговоры пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии в "не слишком отдаленном будущем".
Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, удастся ли нам что-нибудь сделать. Но мы хотим окончить эту войну. Эта война — это катастрофа, действительно ужасная.
Трамп сказал, что из телефонного разговора Путиным, который длился более часа утром по вашингтонскому времени, он узнал, что Путин "очень решительный".
Трамп считает, что и Зеленский, и Путин хотят, чтобы война закончилась длительным миром и не возобновилась через некоторое время.
На вопрос о том, примет ли президент Украины Владимир Зеленский участие во встрече, Трамп ответил: "Сначала у нас будет первая встреча. А потом увидим, что мы можем сделать относительно второй встречи".
На вопрос о том, обязался ли Трамп уехать в Украину, он ответил: "Нет". Когда его спросили, уехал ли он, он ответил: "Я бы подумал о том, чтобы уехать, не проблема".
Отвечая на вопрос о том, не останется ли президент Зеленский в стороне этих переговоров, Трамп ответил, что он так не думает.
Нет, это не так, пока он там есть. Но на каком-то этапе тоже нужно иметь выборы.
Еще один вопрос о том, видит ли он Украину равноправным членом этого мирного процесса, заставил президента Трампа задуматься.
Отвечая на вопрос о том, придется ли Украине уступать территории, Трамп ответил: "Им придется сделать то, что нужно сделать".
Трамп добавил, что предыдущая администрация "бессмысленно" передавала деньги Украине, а его администрация планирует получить гарантии возврата своих денег.
Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (материалы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, чтобы наши деньги были обеспечены, и украинцы на это согласились.
По словам президента Трампа, Украина получила пособия на сумму 350 млрд долл. от США.
По данным Пентагона по состоянию на середину января, с начала правления предыдущей администрации Джо Байдена, то есть с января 2021 года, Соединенные Штаты выделили более 66,5 млрд долл. на помощь безопасности Украины.
Согласно этим же данным Пентагона, общая помощь 50 стран группы "Рамштайн", в которую входят европейские страны НАТО, с момента ее первого заседания на авиабазе Рамштайн в апреле 2022 года выделила более 126 млрд долл. США в поддержку безопасности Украины.
Трамп добавил, что его администрация хочет убедиться, что помощь Украине не будет бесплатной. Он сказал, что министр финансов США Скотт Бессент находится в Украине, чтобы получить "безопасность" в обмен на помощь.
Что касается вступления Украины в НАТО, Трамп сослался на выступление министра обороны США Пита Хэгсета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, который назвал идею вступления Украины в Альянс "маловероятной" и "непрактичной".
Они долгое время говорили, что Украина не должна вступать в НАТО и мне это подходит. Я просто хочу прекратить войну.
Отвечая на вопрос о возвращении территорий, Трамп снова сослался на министра обороны Гэгсета и других неназванных людей, которые считают, что "нереалистично" ожидать возвращения контроля над украинскими территориями к состоянию на 2014 год. Однако Трамп добавил, что "некоторые из них вернутся".
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