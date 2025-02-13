Трамп назвав умови продовження допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп заявив ввечері 12 лютого, що він домовився з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Також він висловився щодо допомоги Україні та її участі у переговорному процесі щодо закінчення війни проти РФ.
Головні тези:
- Трамп пообіцяв продовжити допомогу Україні, щоб не дати Путіну виграти війну.
- Переговори між Трампом та Путіним плануються у Саудівській Аравії.
- Україні доведеться робити те, що потрібно, щоб отримати допомогу від США.
- Трамп висловив сподівання на припинення війни та відновлення миру в недалекому майбутньому.
Трамп пообіцяв продовжити допомогу Україні
Трамп запевнив, буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".
Виступаючи перед журналістами після телефонних розмов з Путіним і Зеленським, президент Трамп сказав, що дата зустрічі з Путіним ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". А перші переговори пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".
Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимось, чи вдасться нам щось зробити. Але ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна — це катастрофа, справді жахлива.
Трамп сказав, що з телефонної розмови Путіним, яка тривала понад годину вранці за вашингтонським часом, він дізнався, що Путін "дуже рішучий".
Трамп вважає, що і Зеленський, і Путін хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася за якийсь час.
На запитання про те, чи президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі, Трамп відповів: "Спочатку ми матимемо першу зустріч. А потім побачимо, що ми можемо зробити щодо другої зустрічі".
На запитання про те, чи Трамп зобов'язався поїхати в Україну, він відповів: "Ні". Коли його запитали, чи він би поїхав, він відповів: "Я б подумав про те, щоб поїхати, не проблема".
Відповідаючи на запитання про те, чи президент Зеленський не залишиться осторонь цих переговорів, Трамп відповів, що він так не думає.
Ні, це не так, поки він там є. Але на якомусь етапі також потрібно мати вибори.
Ще одне запитання про те, чи він бачить Україну рівноправним членом цього мирного процесу, змусило президента Трампа замислитися.
Відповідаючи на запитання про те, чи Україні доведеться поступатися територіями, Трамп відповів: "Їм доведеться зробити те, що потрібно зробити".
Трамп додав, що попередня адміністрація "безглуздо" передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.
Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (матеріали), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені, і українці на це погодились.
За словами президента Трампа, Україна отримала допомоги на суму 350 млрд дол від США.
За даними Пентагону станом на середину січня, з початку правління попередньої адміністрації Джо Байдена, тобто з січня 2021 року, Сполучені Штати виділили понад 66,5 млрд дол на безпекову допомогу Україні.
Згідно з цими ж даними Пентагону, загальна допомога 50 країн групи "Рамштайн", до якої входять європейські країни НАТО, з моменту її першого засідання на авіабазі Рамштайн у квітні 2022 року виділила понад 126 млрд дол США на підтримку безпеки України.
Трамп додав, що його адміністрація хоче переконатися, що допомога Україні не буде безкоштовною. Він сказав, що міністр фінансів США Скотт Бессент перебуває в Україні, щоб отримати «безпеку» в обмін на допомогу.
Щодо вступу України до НАТО Трамп послався на виступ міністра оборони США Піта Геґсета в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, який назвав ідею вступу України до Альянсу "малоймовірною" та "непрактичною".
Вони впродовж довгого часу казали, що Україна не має вступати в НАТО і мені це підходить. Я просто хочу припинити війну.
Відповідаючи на запитання про повернення територій, Трамп знову послався на міністра оборони Геґсета та інших неназваних людей, які вважають, що"нереалістично" очікувати повернення контролю над українськими територіями до стану на 2014 рік. Однак Трамп додав, що "деякі з них повернуться".
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