Орбан набросился на руководство ЕС из-за Украины — что случилось
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Политика
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Орбан набросился на руководство ЕС из-за Украины — что случилось

Орбан
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично считает, что заявления об участии Европы в мирных переговорах относительно Украины бессмысленны.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан критикует руководство ЕС за непоследовательность в поддержке Украины и мирных переговорах.
  • Премьер-министр Венгрии считает, что место за столом переговоров следует заслужить силой, лидерством и дипломатией.

Орбан обидел руководство ЕС: в чем дело

Это заявление является печальным свидетельством дурного брюссельского лидерства. В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают нелепые заявления, — написал Орбан.

По его мнению, место за столом переговоров необходимо заслужить силой, хорошим лидерством и разумной дипломатией.

Позиция Брюсселя — поддерживать убийства до тех пор, пока они будут продолжаться — морально и политически неприемлема.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Напомним, что в заявлении стран группы "Веймар+" по итогам их встречи в Париже говорится о поддержке Украины, "пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир".

Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах.

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