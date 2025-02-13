Орбан набросился на руководство ЕС из-за Украины — что случилось

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично считает, что заявления об участии Европы в мирных переговорах относительно Украины бессмысленны.
Главные тезисы
- Виктор Орбан критикует руководство ЕС за непоследовательность в поддержке Украины и мирных переговорах.
- Премьер-министр Венгрии считает, что место за столом переговоров следует заслужить силой, лидерством и дипломатией.
Орбан обидел руководство ЕС: в чем дело
Это заявление является печальным свидетельством дурного брюссельского лидерства. В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают нелепые заявления, — написал Орбан.
По его мнению, место за столом переговоров необходимо заслужить силой, хорошим лидерством и разумной дипломатией.
This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President @realDonaldTrump and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 13, 2025
You can’t request a seat at the negotiating table. You have to earn it! Through strength, good… https://t.co/Q1hevzk6I7
Напомним, что в заявлении стран группы "Веймар+" по итогам их встречи в Париже говорится о поддержке Украины, "пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир".
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