Когда Россия может напасть на НАТО — предупреждение Зеленского

Согласно данным украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин может приступить к вторжению в НАТО уже в 2026 году.
Главные тезисы
- В 2025 году Россия планирует подготовить 15 дивизий, которые, вероятнее всего, будут базироваться в Беларуси.
- Как отметил Зеленский, необходимо учитывать потенциальную угрозу и предотвратить войну.
Зеленский предупредил о планах Путина
С заявлением по этому поводу глава государства выступил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Владимира Зеленского, уже в 2025 году страна-агрессор РФ подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления на белорусском направлении.
Существует высокая вероятность того, что они все будут на территории Беларуси или частично.
Что важно понимать, речь идет о 100-150 тысячах людей.
Зеленский не уверен, что эта большая группировка пойдет в наступление именно на Украину.
Как отметил глава государства, у него нет 100-процентной уверенности в таком сценарии. Зеленский выразил надежду, что это удастся предотвратить.
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