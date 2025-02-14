Когда Россия может напасть на НАТО — предупреждение Зеленского

Согласно данным украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин может приступить к вторжению в НАТО уже в 2026 году.

Зеленский предупредил о планах Путина

С заявлением по этому поводу глава государства выступил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Владимира Зеленского, уже в 2025 году страна-агрессор РФ подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления на белорусском направлении.

Существует высокая вероятность того, что они все будут на территории Беларуси или частично.

Что важно понимать, речь идет о 100-150 тысячах людей.

Зеленский не уверен, что эта большая группировка пойдет в наступление именно на Украину.

Они могут пойти как на Украину, как это было в 2022 году, или же они пойдут на Польшу или страны Балтии. Я думаю, таквя у него идея. Из всего, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну со странами НАТО в следующем году. Владимир Зеленский

Как отметил глава государства, у него нет 100-процентной уверенности в таком сценарии. Зеленский выразил надежду, что это удастся предотвратить.