Когда Россия может напасть на НАТО — предупреждение Зеленского
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Когда Россия может напасть на НАТО — предупреждение Зеленского

Офис Президента Украины
Зеленский предупредил о планах Путина
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Согласно данным украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин может приступить к вторжению в НАТО уже в 2026 году.

Главные тезисы

  • В 2025 году Россия планирует подготовить 15 дивизий, которые, вероятнее всего, будут базироваться в Беларуси.
  • Как отметил Зеленский, необходимо учитывать потенциальную угрозу и предотвратить войну.

Зеленский предупредил о планах Путина

С заявлением по этому поводу глава государства выступил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Владимира Зеленского, уже в 2025 году страна-агрессор РФ подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления на белорусском направлении.

Существует высокая вероятность того, что они все будут на территории Беларуси или частично.

Что важно понимать, речь идет о 100-150 тысячах людей.

Зеленский не уверен, что эта большая группировка пойдет в наступление именно на Украину.

Они могут пойти как на Украину, как это было в 2022 году, или же они пойдут на Польшу или страны Балтии. Я думаю, таквя у него идея. Из всего, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну со странами НАТО в следующем году.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как отметил глава государства, у него нет 100-процентной уверенности в таком сценарии. Зеленский выразил надежду, что это удастся предотвратить.

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