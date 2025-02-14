Коли Росія може напасти на НАТО — попередження Зеленського

Згідно з даними українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення в НАТО уже в 2026 році.
Головні тези:
- У 2025 році Росія планує підготувати 15 дивізій, які, найімовірніше, будуть базуватися в Білорусі.
- Як зазначив Зеленський, необхідно враховувати потенційну загрозу та запобігти війні.
Зеленський попередив про плани Путіна
З заявою з цього приводу глава держави виступив на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.
За словами Володимира Зеленського, вже у 2025 році країна-агресорка РФ підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку.
Існує висока ймовірність того, що вони всі будуть на території РБ, або частково.
Що важливо розуміти, йдеться про 100-150 тисяч людей.
Зеленський не впевнений, що це велике угруповання піде наступом саме на Україну.
Як зазначив глава держави, він не має 100-відсоткової певності такого сценарію. Зеленський висловив сподівання, що цьому вдасться запобігти.
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