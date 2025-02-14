Коли Росія може напасти на НАТО — попередження Зеленського
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Коли Росія може напасти на НАТО — попередження Зеленського

Офіс Президента України
Зеленський
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Згідно з даними українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення в НАТО уже в 2026 році.

Головні тези:

  • У 2025 році Росія планує підготувати 15 дивізій, які, найімовірніше, будуть базуватися в Білорусі.
  • Як зазначив Зеленський, необхідно враховувати потенційну загрозу та запобігти війні.

Зеленський попередив про плани Путіна

З заявою з цього приводу глава держави виступив на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

За словами Володимира Зеленського, вже у 2025 році країна-агресорка РФ підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку.

Існує висока ймовірність того, що вони всі будуть на території РБ, або частково.

Що важливо розуміти, йдеться про 100-150 тисяч людей.

Зеленський не впевнений, що це велике угруповання піде наступом саме на Україну.

Вони можуть піти як в Україну, як це було у 2022 році, або ж вони підуть до Польщі чи країн Балтії. Я думаю, така в нього ідея. З усього, що я отримую від розвідки, я вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як зазначив глава держави, він не має 100-відсоткової певності такого сценарію. Зеленський висловив сподівання, що цьому вдасться запобігти.

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