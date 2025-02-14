Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

14 лютого в Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів. Це відбулося за результатами проведених репатріаційних заходів.

Україна продовжує повертати загиблих героїв

Цю новину офіційно підтвердив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Вдалося повернути тіла оборонців з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

з моргів на території Росії.

Фото: koordshtab.gov.ua

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими висловлює вдячність за сприяння у цьому процесі Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Поширити

Фото: koordshtab.gov.ua

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.