Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
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14 лютого в Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів. Це відбулося за результатами проведених репатріаційних заходів.

Головні тези:

  • Українська влада висловлює подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу Збройних Сил України за допомогу у процесі репатріації.
  • Слідчі правоохоронних органів разом із експертними установами встановлять особи загиблих у найкоротші терміни.

Україна продовжує повертати загиблих героїв

Цю новину офіційно підтвердив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Вдалося повернути тіла оборонців з:

  • Курахівського напрямку;

  • Покровського напрямку;

  • Бахмутського напрямку;

  • Вугледарського напрямку;

  • Луганського напрямку;

  • Запорізького напрямку;

  • з моргів на території Росії.

Фото: koordshtab.gov.ua

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими висловлює вдячність за сприяння у цьому процесі Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Фото: koordshtab.gov.ua

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

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