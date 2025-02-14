Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

14 лютого в Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів. Це відбулося за результатами проведених репатріаційних заходів.
Головні тези:
- Українська влада висловлює подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу Збройних Сил України за допомогу у процесі репатріації.
- Слідчі правоохоронних органів разом із експертними установами встановлять особи загиблих у найкоротші терміни.
Україна продовжує повертати загиблих героїв
Цю новину офіційно підтвердив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Вдалося повернути тіла оборонців з:
Курахівського напрямку;
Покровського напрямку;
Бахмутського напрямку;
Вугледарського напрямку;
Луганського напрямку;
Запорізького напрямку;
з моргів на території Росії.
Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими висловлює вдячність за сприяння у цьому процесі Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
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