Наслідки удару Росії по ЧАЕС — фото та відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Наслідки удару Росії по ЧАЕС — фото та відео

ДСНС України
Атака РФ на ЧАЕС - які наслідки удару

14 лютого країна-агресорка Росія завдала удару по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Для цього вона використала  дрон із фугасною бойовою частиною.

Головні тези:

  • Моніторинг радіаційного фону на території ЧАЕС продовжується, показники залишаються в межах норми.
  • Президент Зеленський нагадав про важливість міжнародного співробітництва для захисту ядерних об'єктів.

Атака РФ на ЧАЕС — які наслідки

Факт атаки офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, укриття на Чорнобильській АЕС було пошкоджене ударним російським дроном. Пожежу вдалося загасити.

На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також нагадав про те, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.

Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій прокоментувала російську атаку та показала наслідки удару.

Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

У ДСНС наголосили, що моніторинг триває, а ситуація залишається під контролем.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ атакували 13 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 131 дрон під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Чорнобильську АЕС — відео
Володимир Зеленський
ЧАЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?