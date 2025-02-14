Наслідки удару Росії по ЧАЕС — фото та відео

14 лютого країна-агресорка Росія завдала удару по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Для цього вона використала дрон із фугасною бойовою частиною.

Атака РФ на ЧАЕС — які наслідки

Факт атаки офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, укриття на Чорнобильській АЕС було пошкоджене ударним російським дроном. Пожежу вдалося загасити.

На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також нагадав про те, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.

Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові. Поширити

Державна служба України з надзвичайних ситуацій прокоментувала російську атаку та показала наслідки удару.

Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Поширити

У ДСНС наголосили, що моніторинг триває, а ситуація залишається під контролем.