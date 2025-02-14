Наслідки удару Росії по ЧАЕС — фото та відео

14 лютого країна-агресорка Росія завдала удару по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Для цього вона використала дрон із фугасною бойовою частиною.
Головні тези:
- Моніторинг радіаційного фону на території ЧАЕС продовжується, показники залишаються в межах норми.
- Президент Зеленський нагадав про важливість міжнародного співробітництва для захисту ядерних об'єктів.
Атака РФ на ЧАЕС — які наслідки
Факт атаки офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, укриття на Чорнобильській АЕС було пошкоджене ударним російським дроном. Пожежу вдалося загасити.
Глава держави також нагадав про те, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій прокоментувала російську атаку та показала наслідки удару.
У ДСНС наголосили, що моніторинг триває, а ситуація залишається під контролем.
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