Последствия удара России по ЧАЭС — фото и видео

14 февраля страна-агрессорка Россия нанесла удар по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Для этого она использовала дрон с фугасной боевой частью.

Атака РФ на ЧАЭС — какие последствия

Факт атаки официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, укрытие на Чернобыльской АЭС было повреждено ударным российским дроном. Пожар удалось потушить.

В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также напомнил о том, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей.

Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру. Поделиться

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям прокомментировала российскую атаку и показала последствия удара.

После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения. Поделиться

В ГСЧС подчеркнули, что мониторинг продолжается, а ситуация остается под контролем.