Последствия удара России по ЧАЭС — фото и видео

14 февраля страна-агрессорка Россия нанесла удар по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Для этого она использовала дрон с фугасной боевой частью.
Главные тезисы
- Мониторинг радиационного фона на территории ЧАЭС продолжается, показатели остаются в пределах нормы.
- Президент Зеленский напомнил о важности международного сотрудничества для защиты ядерных объектов.
Атака РФ на ЧАЭС — какие последствия
Факт атаки официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, укрытие на Чернобыльской АЭС было повреждено ударным российским дроном. Пожар удалось потушить.
Глава государства также напомнил о том, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям прокомментировала российскую атаку и показала последствия удара.
В ГСЧС подчеркнули, что мониторинг продолжается, а ситуация остается под контролем.
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